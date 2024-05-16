Первый памятник в стране "Әже" появится в ВКО

Памятник установят в Усть-Каменогорске, об этом стало известно на областном форуме "Әжелер алқасы".

В Международный день семьи в областном центре проходит форум с участием бабушек и әже региона. Напомним, в регионе при Совете ветеранов был создан совет "Әжелер алқасы", целью которого является участие в воспитании подрастающего поколения на основании традиционных ценностей.





Фото: пресс-центр ВКО





Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, вклад бабушек и старшего поколения в укрепление института семьи сложно переоценить.

"Наши аксакалы – это столпы жизненного опыта и мудрости, на которых держится каждая семья, а наши бабушки – әжелер – хранительницы очага в каждом доме. Отдавая дань уважения всем матерям и бабушкам, мы намерены установить в Усть-Каменогорске монументальный памятник "Әже", – сказал глава региона.





Фото: пресс-центр ВКО





Отметим, что это будет первым памятником в стране, установленным в честь бабушек.

В конце форума представительниц старшего поколения, внесших вклад в общественную жизнь региона, наградили медалями "Почетный ветеран ВКО".





Фото: пресс-центр ВКО



