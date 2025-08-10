В Усть-Каменогорске возложили цветы к памятнику Абая Кунанбаева

Сегодня в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику великого поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, общественность, горожане, а также сотрудники местных исполнительных органов.

Фото: пресс-центр ВКО

В честь 180-летия со дня рождения Абая на площади звучали его бессмертные строки – мудрые и глубокие произведения, которые и сегодня находят отклик в сердцах людей, оставаясь актуальными в современном мире. Отмечая юбилей великого сына казахской земли, участники подчеркивали, что его философские идеи о честности, трудолюбии, просвещении и взаимоуважении являются основой духовного развития общества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что наследие Абая служит делу формирования нового качества нации. Эти слова звучат особенно значимо в год юбилея, когда во всех регионах страны проходят сотни мероприятий: от творческих вечеров до научных конференций, посвященных жизни и творчеству поэта.

Абай учил ценить знания, быть открытыми миру и ответственными за будущее своей страны. Сегодня его заветы продолжают вдохновлять поколения казахстанцев на созидательный труд, укрепление мира и согласия в обществе.

Стоит отметить, что в областном центре к 180-летию поэта реставрировали памятник и привели в порядок территорию, прилегающую к нему.