Нобелевский лауреат предложил сделать новый город Алатау "безуглеродным"
Ученый, являющийся советником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, прибыл в регион по приглашению акима для обсуждения развития нового города Алатау.
Рае Квон Чунг предложил минимизировать количество транспорта в городе, заменив личный на общественный, что позволит снизить выбросы выхлопных газов.
Фото: АО НУХ Байтерек
"Если вы будете строить безуглеродный город, это привлечет большое количество инвесторов. Очень многие заинтересованы в таких городах", – отметил профессор.
Он также подчеркнул важность создания завода по переработке отходов полного цикла, что сделает Алатау узнаваемым и популярным в мире. Аким области заверил, что правительство Казахстана полностью поддерживает идею переработки мусора.
Фото: АО НУХ Байтерек
Кроме того, Рае Квон Чунг презентовал свой проект "Зеленый хлопок", который уже реализуется в Шымкенте. Особенность проекта – выращивание хлопка, не требующего большого количества влаги. Органический хлопок востребован у крупных зарубежных брендов, таких как Louis Vuitton и Gucci.
Фото: АО НУХ Байтерек