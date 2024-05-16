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Нобелевский лауреат предложил сделать новый город Алатау "безуглеродным"

Нобелевский лауреат предложил сделать новый город Алатау &quot;безуглеродным&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:26 Фото: АО НУХ Байтерек
Алматинская область может стать площадкой для первого в Казахстане "безуглеродного города" с полным циклом переработки мусора. С такой инициативой выступил нобелевский лауреат Рае Квон Чунг на встрече с акимом области Маратом Султангазиевым.

Ученый, являющийся советником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, прибыл в регион по приглашению акима для обсуждения развития нового города Алатау.

Рае Квон Чунг предложил минимизировать количество транспорта в городе, заменив личный на общественный, что позволит снизить выбросы выхлопных газов.


Нобелевский лауреат предложил сделать новый город Алатау "безуглеродным", фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:26

Фото: АО НУХ Байтерек


"Если вы будете строить безуглеродный город, это привлечет большое количество инвесторов. Очень многие заинтересованы в таких городах", – отметил профессор.

Он также подчеркнул важность создания завода по переработке отходов полного цикла, что сделает Алатау узнаваемым и популярным в мире. Аким области заверил, что правительство Казахстана полностью поддерживает идею переработки мусора.


Нобелевский лауреат предложил сделать новый город Алатау "безуглеродным", фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:26

Фото: АО НУХ Байтерек


Кроме того, Рае Квон Чунг презентовал свой проект "Зеленый хлопок", который уже реализуется в Шымкенте. Особенность проекта – выращивание хлопка, не требующего большого количества влаги. Органический хлопок востребован у крупных зарубежных брендов, таких как Louis Vuitton и Gucci.


Нобелевский лауреат предложил сделать новый город Алатау "безуглеродным", фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:26

Фото: АО НУХ Байтерек


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