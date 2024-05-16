Нобелевский лауреат предложил сделать новый город Алатау "безуглеродным"

Алматинская область может стать площадкой для первого в Казахстане "безуглеродного города" с полным циклом переработки мусора. С такой инициативой выступил нобелевский лауреат Рае Квон Чунг на встрече с акимом области Маратом Султангазиевым.

Ученый, являющийся советником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, прибыл в регион по приглашению акима для обсуждения развития нового города Алатау.

Рае Квон Чунг предложил минимизировать количество транспорта в городе, заменив личный на общественный, что позволит снизить выбросы выхлопных газов.





Фото: АО НУХ Байтерек





"Если вы будете строить безуглеродный город, это привлечет большое количество инвесторов. Очень многие заинтересованы в таких городах", – отметил профессор.

Он также подчеркнул важность создания завода по переработке отходов полного цикла, что сделает Алатау узнаваемым и популярным в мире. Аким области заверил, что правительство Казахстана полностью поддерживает идею переработки мусора.





Фото: АО НУХ Байтерек





Кроме того, Рае Квон Чунг презентовал свой проект "Зеленый хлопок", который уже реализуется в Шымкенте. Особенность проекта – выращивание хлопка, не требующего большого количества влаги. Органический хлопок востребован у крупных зарубежных брендов, таких как Louis Vuitton и Gucci.





Фото: АО НУХ Байтерек



