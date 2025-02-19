Алматинская область укрепляет сотрудничество с Китаем

В Алматинской области состоялась встреча акима региона Марата Султангазиева с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинем.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.

Рост торгового оборота

Торгово-экономические отношения между Алматинской областью и Китаем демонстрируют положительную динамику.

Фото: акимат Алматинской области

Китайские инвестиции играют значительную роль в развитии агропромышленного сектора региона. С КНР успешно реализованы следующие проекты:

ТОО "КИК Жибек Жолы" – внедрение технологий капельного орошения (7,5 млрд тенге, 450 рабочих мест);

ТОО "КИК Жибек Жолы" – строительство завода по производству сухого молока (7,5 млрд тенге, 27 рабочих мест);

ТОО "КИК Жибек Жолы" – завод по производству комбикорма (7,5 млрд тенге, 60 рабочих мест).

В числе перспективных проектов:

CITIC CONSTRUCTION CO., LTD – строительство и реконструкция ирригационных систем на 26 тыс. га (234 млрд тенге);

SHANGHAI STRATCH BIOTECHNOLOGY Co., Ltd и EURASIAN CONTINENTAL BRIDGE Co., Ltd – строительство завода по производству фруктозы, мальтозы и лактозы (206,5 млрд тенге, 2 000 рабочих мест);

Fufeng Group – строительство завода по глубокой переработке зерна (1 000 рабочих мест).

Фото: акимат Алматинской области

Развитие промышленности

Китайские инвесторы участвуют в реализации крупных промышленных проектов:

ТОО "Жетісу Вольфрам" – строительство завода по переработке вольфрама (135 млрд тенге, 350 рабочих мест);

ТОО "Kelun Kazpharm" – строительство фармацевтической фабрики (7,5 млрд тенге, 450 рабочих мест);

ТОО "Qazmetproduct" – производство стальных проволок (359 млн тенге, 60 рабочих мест).

В перспективе ожидается реализация новых промышленных инициатив:

BAOXIN (Жамбылский район) – производство металлургических изделий (106 млрд тенге, 500 рабочих мест);

TBEA – строительство трансформаторного завода (50 млрд тенге, 500 рабочих мест);

TOO "Baulong quice" – сборка спецтехники (52 млрд тенге, 1 366 рабочих мест).

Фото: акимат Алматинской области

Туристический потенциал

Китай остается одним из ключевых партнеров Алматинской области в сфере туризма. В 2024 году регион посетило более 11 700 туристов, что на 43% больше по сравнению с 2023 годом. В ходе встречи обсуждались перспективы совместных туристических маршрутов, развитие инфраструктуры и привлечение китайских инвесторов в гостиничный бизнес.

Инфраструктурные проекты

Одной из ключевых тем переговоров стало участие китайской стороны в модернизации инфраструктуры региона. В частности, предложены проекты по:

строительству и реконструкции инженерных сетей в городах Алатау и Конаев (162 млрд тенге);

строительству 6 электроподстанций в области (36 млрд тенге).

Поддержка культурных инициатив

В рамках укрепления культурных связей было объявлено о праздновании 100-летия народного артиста Казахстана Нургисы Тлендиева в Пекине. Это событие подчеркнет и укрепит культурное взаимодействие между странами.

В завершение переговоров стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.