Алматинская область укрепляет сотрудничество с Китаем
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.
Рост торгового оборота
Торгово-экономические отношения между Алматинской областью и Китаем демонстрируют положительную динамику.
Фото: акимат Алматинской области
Китайские инвестиции играют значительную роль в развитии агропромышленного сектора региона. С КНР успешно реализованы следующие проекты:
- ТОО "КИК Жибек Жолы" – внедрение технологий капельного орошения (7,5 млрд тенге, 450 рабочих мест);
- ТОО "КИК Жибек Жолы" – строительство завода по производству сухого молока (7,5 млрд тенге, 27 рабочих мест);
- ТОО "КИК Жибек Жолы" – завод по производству комбикорма (7,5 млрд тенге, 60 рабочих мест).
- В числе перспективных проектов:
- CITIC CONSTRUCTION CO., LTD – строительство и реконструкция ирригационных систем на 26 тыс. га (234 млрд тенге);
- SHANGHAI STRATCH BIOTECHNOLOGY Co., Ltd и EURASIAN CONTINENTAL BRIDGE Co., Ltd – строительство завода по производству фруктозы, мальтозы и лактозы (206,5 млрд тенге, 2 000 рабочих мест);
- Fufeng Group – строительство завода по глубокой переработке зерна (1 000 рабочих мест).
Фото: акимат Алматинской области
Фото: акимат Алматинской области
Развитие промышленности
Китайские инвесторы участвуют в реализации крупных промышленных проектов:
- ТОО "Жетісу Вольфрам" – строительство завода по переработке вольфрама (135 млрд тенге, 350 рабочих мест);
- ТОО "Kelun Kazpharm" – строительство фармацевтической фабрики (7,5 млрд тенге, 450 рабочих мест);
- ТОО "Qazmetproduct" – производство стальных проволок (359 млн тенге, 60 рабочих мест).
В перспективе ожидается реализация новых промышленных инициатив:
- BAOXIN (Жамбылский район) – производство металлургических изделий (106 млрд тенге, 500 рабочих мест);
- TBEA – строительство трансформаторного завода (50 млрд тенге, 500 рабочих мест);
- TOO "Baulong quice" – сборка спецтехники (52 млрд тенге, 1 366 рабочих мест).
Фото: акимат Алматинской области
Фото: акимат Алматинской области
Туристический потенциал
Китай остается одним из ключевых партнеров Алматинской области в сфере туризма. В 2024 году регион посетило более 11 700 туристов, что на 43% больше по сравнению с 2023 годом. В ходе встречи обсуждались перспективы совместных туристических маршрутов, развитие инфраструктуры и привлечение китайских инвесторов в гостиничный бизнес.
Инфраструктурные проекты
Одной из ключевых тем переговоров стало участие китайской стороны в модернизации инфраструктуры региона. В частности, предложены проекты по:
строительству и реконструкции инженерных сетей в городах Алатау и Конаев (162 млрд тенге);
строительству 6 электроподстанций в области (36 млрд тенге).
Поддержка культурных инициатив
В рамках укрепления культурных связей было объявлено о праздновании 100-летия народного артиста Казахстана Нургисы Тлендиева в Пекине. Это событие подчеркнет и укрепит культурное взаимодействие между странами.
В завершение переговоров стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.