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Свыше 3000 операций на глаза провел акмолинский офтальмолог Серик Камриков

Свыше 3000 операций на глаза провел, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:46 Фото: из архива Серика Камрикова
Имя врача-офтальмолога Акмолинской областной многопрофильной больницы Серика Камрикова известно далеко за пределами Кокшетау, его знают как высококвалифицированного и сильного специалиста.

В медицине он 15 лет, за это время набрался колоссального опыта и применяет его во благо развития регионального здравоохранения. Награжден множеством государственных наград, медалями за вклад в развитие медицины и борьбе с COVID-19. Женат, воспитывает двух сыновей.

Родился он в 1988 году в семье педагогов, с отличием окончил Кокшетауский медколледж, поступил в Казахскую государственную медицинскую академию, успешно ее завершив и получив диплом врача после проходил интернатуру на базе Акмолинской областной больницы, где начал трудовую деятельность в должности врача патологоанатома, проработав там семь лет.

Значимым событием в его карьере и жизни стала встреча с мудрым наставником, врачом-офтальмологом Бериком Ерденовичем Нуркановым, пригласившим его работать вместе. Пройдя курсы переподготовки по специальности "Взрослая офтальмология", Серик Камриков начал трудовую деятельность в качестве врача-офтальмолога Акмолинской многопрофильной областной больницы, где и продолжает трудиться по сей день под чутким руководством наставника.

"Я провел порядка трех тысяч операций на глаза по поводу катаракты, глаукомы, лазерные операции на сетчатке. В месяц мы с Бериком Ерденовичем совместными силами оперируем 120-150 пациентов. Я считаю, что быть врачом – призвание, а потом приходит признание. В хирургии нужна твердая рука и уверенность в своих действиях, трусам тут не место. Я выбрал профессию осознанно, по своему желанию, люблю и уважаю свою работу. Говорят, что глаза – это зеркало души, только по осмотру глаз и глазного дна можно диагностировать ряд социально значимых заболеваний. Зрение – это качество жизни, которую мы хотим прожить. Я люблю дарить радость окружающим и получаю особенный "кайф" от своей работы. Вы представьте, человек не видел белого света, а по истечении нескольких часов после операции видит весь мир в ярких цветах, тут мы видим и слезы радости, и крики восторга после снятия повязки, эмоции непередаваемые. На данный момент в арсенале нашего отделения есть все ресурсы для диагностики и лечения практически всех патологий органа зрения, стараемся шагать в ногу со временем, внедряя новые технологии, методы лечения, которые узнаем из вебинаров, онлайн-семинаров и круглых столов". Серик Камриков

Спикер уверен, что уберечь глаза от болезней можно, если соблюдать простые правила и проходить обследование. Серик Галымович настоятельно советует всем, кто подозревает у себя болезни глаз, своевременно обращаться за медицинской помощью.

"К сожалению, нам приходится сталкиваться с запущенными случаями катаракты или глаукомы, когда даже хирургическое вмешательство не дает гарантии на улучшение зрения, а причиной всему этому – несвоевременное обращение пациента и отсутствие кадров на первичном звене. Перед каждой своей хирургической манипуляцией я основательно беседую с пациентом, настраиваю его, так как все операции мы делаем без общего наркоза, очень важно, чтобы пациент лежал спокойно. Люблю поговорить, рассказать и показать все пациенту на плакате, могу нарисовать на листке бумаги всю ситуацию. Когда у пациента есть вся информация, у него не возникает вопросов, он полностью доверяет своему хирургу", – отметил Серик Галымович.

Пользуясь случаем, мы задали вопрос высококвалифицированному врачу-офтальмологу о вреде гаджетов для зрения детей, ведь в данный момент этот вопрос беспокоит многих родителей.

"По опыту воспитания собственных детей могу сказать, что полностью ограничить ребенку доступ к гаджетам трудно и неправильно, так как мы сами информацию черпаем из интернета, но ограничивать надо. Можно полчаса дать ребенку посмотреть видео, либо поиграть в планшете, а затем занять ребенка другими играми и делами, дав отдохнуть глазам два-три часа. Если у ребенка уже есть проблемы со зрением, надо отдавать в спорт – теннис, большой или настольный – разницы особой нет, плавание также очень хорошо укрепляет растущий организм. Заболевания глаз действительно молодеют, как и все остальные патологии. С появлением и доступностью гаджетов, я думаю, действительно статистика болезни глаз среди детей увеличилась. Глазки уберечь от болезней можно, если человек периодически наблюдается у окулиста, это касается и всех остальных направлений медицины, если человек здравомыслящий, периодически проходит чек-ап, то многие болезни можно предотвратить или вовремя вылечить", – резюмировал доктор Камриков.
Свыше 3000 операций на глаза провел, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:46

Фото: из архива Серика Камрикова

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