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Законодательство РК

Директора двух хлебных баз в Астане осудили за кражу и порчу зерна на 278 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 11:03 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении бывшего директора представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база №2" и "Хлебная база №5" Жусупова, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикора от 3 сентября 2024 года, его признали виновным в хищении государственного резервного запаса продовольственного зерна на сумму более 160 млн тенге и халатности, повлекшей порчу 996 тонн зерна на сумму свыше 118 млн тенге.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет пять месяцев с конфискацией имущества. Одновременно с этим осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – сказано в сообщении ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.

Судебный процесс по этому делу начался в июне 2024 года. С санкции суда Жусупов был заключен под стражу.

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