Директора двух хлебных баз в Астане осудили за кражу и порчу зерна на 278 млн тенге

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении бывшего директора представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база №2" и "Хлебная база №5" Жусупова, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикора от 3 сентября 2024 года, его признали виновным в хищении государственного резервного запаса продовольственного зерна на сумму более 160 млн тенге и халатности, повлекшей порчу 996 тонн зерна на сумму свыше 118 млн тенге.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет пять месяцев с конфискацией имущества. Одновременно с этим осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – сказано в сообщении ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.

Судебный процесс по этому делу начался в июне 2024 года. С санкции суда Жусупов был заключен под стражу.