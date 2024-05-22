Полицейские Алматы обратились с предупреждением к владельцам проката авто

С владельцами автопроката встретились полицейские Алматы, сообщает Zakon.kz.

В преддверии окончания учебного года и школьных выпускных полицейские обсудили безопасность детей Алматы с представителями компаний автомобильного проката.

"Ссылаясь на практику прошлых лет, мы заранее инициировали рабочую встречу и информировали ее участников о недопущении предоставления автотранспорта несовершеннолетним. Кроме того, обратили внимание водителей лимузинов и другого прокатного транспорта о недопущении нарушений ПДД. Как правило, подростки высовываются из окон, из люков, организовывают картежи. Встреча, в целом, прошла в форме конструктивного диалога", – информировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

В полиции напомнили, что в преддверии летних каникул с 20 по 30 мая в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Внимание! Дети!".

Ранее в городе прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".