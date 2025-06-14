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Общество

В Алматы проверяют гражданское оружие у его владельцев

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 07:25 Фото: Zakon.kz
Владельцев гражданского оружия начали проверять полицейские в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции Алматы, в мегаполисе числится около 42 тыс. владельцев оружия, предназначенного для охоты, спорта и самообороны. Что касается самой проверки, то это ежегодная процедура. Она направлена на контроль условий хранения средств обороны. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

На данный момент проверили 691 владельца оружия. Обнаружили более 17 нарушений:

  • неправильное хранение;
  • просроченная регистрация;
  • перерегистрация.

По правилам хранения гражданского оружия владелец обязан оборудовать свое жилище металлическим сейфом и системой сигнализации. Ружье должно находиться в чехле, а патроны – храниться отдельно, в недоступном для посторонних месте. Эти меры призваны предотвратить несчастные случаи и несанкционированный доступ к предметам повышенной опасности.

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчины устроили драку в Алматы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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