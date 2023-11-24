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В области Жетысу построят металлургический комбинат

В области Жетысу построят металлургический комбинат Фото: пресс-служба области Жетысу
В области Жетысу в рамках развития горнорудного сектора начата реализация крупного проекта по строительству металлургического комбината мощностью 860 тыс. тонн медного концентрата в год стоимостью 1,3 трлн. тенге и созданием более 2000 рабочих мест.
Об этом сообщил аким области Жетысу Бейбит Исабаев в ходе брифинга на площадке СЦК при президенте РК, – сообщает пресс-служба акима области Жетысу.
В области Жетысу построят металлургический комбинат

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

В настоящее время завершено строительство складов и других технических помещений для хранения оборудования и товаров. Начало строительства комбината начнется в 2025 году с завершением в 2027.
Проект реализуется ТОО "Консолидированная строительная горно-рудная компания".

В области Жетысу построят металлургический комбинат

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

В целом, как сообщил Бейбит Исабаев, инвестиционный портфель области до 2030 года содержит 184 проекта на 2,2 трлн. тенге с созданием более 9 тысяч рабочих мест.

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