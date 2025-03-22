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Общество

В Мангистауской области построят аммиачный завод за 1,35 млрд долларов

Кран, небо, техника, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 02:20 Фото: pixabay
В Казахстане запускается строительство завода по производству аммиака и карбамида в рамках заключенного соглашения об инвестициях, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Проект планируется реализовать на базе совместного предприятия QazaqGaz и ESTA компанией "Qazesta Fertilizers Ltd.".

"Месторасположение завода выбрано в Мангистауской области, что обеспечит оптимальные условия для экспорта продукции через Каспийское море", – сказано в сообщении правительства.

Уточняется, что компания ESTA Construction входит в топ-100 лучших строительных компаний мира.

Стоимость проекта – 1,35 млрд долларов. Строительство планируется завершить за три с половиной года. Будут созданы 400 постоянных рабочих мест и три тысячи на стадии строительства.

Производственная мощность завода составит до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год.

Ранее к жителям Астаны обратились с предупреждением из-за строительства LRT.

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Аксинья Титова
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