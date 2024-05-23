Штрафы за поваров с маникюром возмутили поставщиков питания в школы Астаны

Поставщики питания в школы Астаны возмущены штрафам за огурец рядом с колбасой и поваров с маникюром. По их словам, штрафы могут достигать 1 млн 300 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

КТК отмечает, что предприниматели требуют справедливости.

"За что же штрафуют наших предпринимателей? Это не только просрочка, нарушение товарного соседства. Это скол на кафеле, на посуде. Есть один предприниматель, которого оштрафовали даже за гель на руках у повара, несмотря на то, что повар был в перчатках. Мы считаем, что юридически департамент санэпидконтроля города Астаны поступает неверно". Представитель Ассоциации розничной торговли и общественного питания РК Марина Лаптева

Выражая свое возмущение, бизнесмены собрались в офисе республиканской палаты по защите бизнеса. Они настаивают на том, чтобы за нарушения, которые допускают повара, штрафовали самих поваров, а не тех, кто нанимает их на работу. То же самое касается и помещений, где готовят еду для школьников. За их несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам должны нести ответственность администрации учебных заведений, заявляют предприниматели.

Но представители столичной СЭС в ответ заявили, что, по их мнению, закон говорит об обратном.



"В 27-й статье четко говорится, что субъект предпринимательства обязан соблюдать требования. Субъект предпринимательства. За нарушения, которое нанес его работник. Субъект предпринимательства обязан привести все в порядок. И надлежащим образом его же сотрудники соблюдали требования санитарных норм". Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Астана Сархат Бейсенова

Ранее сообщалось, что Минпросвещения установило требования к школьным поварам.