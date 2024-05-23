Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Штрафы за поваров с маникюром возмутили поставщиков питания в школы Астаны

штрафы за поваров с маникюром возмутили поставщиков питания в школы Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 00:30 Фото: Zakon.kz
Поставщики питания в школы Астаны возмущены штрафам за огурец рядом с колбасой и поваров с маникюром. По их словам, штрафы могут достигать 1 млн 300 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

КТК отмечает, что предприниматели требуют справедливости.

"За что же штрафуют наших предпринимателей? Это не только просрочка, нарушение товарного соседства. Это скол на кафеле, на посуде. Есть один предприниматель, которого оштрафовали даже за гель на руках у повара, несмотря на то, что повар был в перчатках. Мы считаем, что юридически департамент санэпидконтроля города Астаны поступает неверно". Представитель Ассоциации розничной торговли и общественного питания РК Марина Лаптева

Выражая свое возмущение, бизнесмены собрались в офисе республиканской палаты по защите бизнеса. Они настаивают на том, чтобы за нарушения, которые допускают повара, штрафовали самих поваров, а не тех, кто нанимает их на работу. То же самое касается и помещений, где готовят еду для школьников. За их несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам должны нести ответственность администрации учебных заведений, заявляют предприниматели.

Но представители столичной СЭС в ответ заявили, что, по их мнению, закон говорит об обратном.

"В 27-й статье четко говорится, что субъект предпринимательства обязан соблюдать требования. Субъект предпринимательства. За нарушения, которое нанес его работник. Субъект предпринимательства обязан привести все в порядок. И надлежащим образом его же сотрудники соблюдали требования санитарных норм". Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Астана Сархат Бейсенова

Ранее сообщалось, что Минпросвещения установило требования к школьным поварам.

Читайте также

на неработающую канализацию жалуются алматинцы
На зловоние из-за неработающей канализации жалуются алматинцы
Казахстан, депутаты, Мажилис
Почему казахстанцы становятся закладчиками наркотиков, рассказал депутат
наркотики, лечение, Минздрав
Методы лечения от наркозависимости в Казахстане тревожат эксперта
Елена Беляева
Астана 2024 год Штрафы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: