#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
511.59
575.28
6.33
Общество

Поставщики детских кружков в Шымкенте возмутились изменениями в программе

Школьники, ученики, школа, ученики средних классов, дополнительные занятия, кружки, секции, шахматы, игра в шахматы, шахматисты, шахматист, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 06:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В третьем мегаполисе страны поставщики услуг программы подушевого финансирования детских кружков возмущены очередным нововведением, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Хабар", в рамках пилотного проекта власти решили пересмотреть условия. По словам предпринимателей, им грозит снижение тарифов и одновременно – ужесточение требований, что может привести к закрытию многих кружков. В акимате же призывают не торопиться с выводами.

Так, со слов чиновников, цель пилотного проекта – не сократить количество кружков, а навести порядок и создать единый учет. Власти подчеркивают – занятия должны проходить в безопасных условиях. Известны случаи, когда кружки работали даже в подвалах. Сейчас обсуждается и вопрос о тарифах.

20 мая 2025 года на заседании правительства вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что летом школьники смогут бесплатно посетить музеи и театры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Петропавловске местный пенсионер превратил серый двор в увлекательный
Общество
07:02, Сегодня
В Петропавловске местный пенсионер превратил серый двор в увлекательный
Стало известно, когда в школах Алматы завершится учебный год
Общество
20:01, 20 мая 2025
Стало известно, когда в школах Алматы завершится учебный год
Гендерное неравенство, текучка и дефицит: казахстанские медики обсудили кадровые проблемы
Общество
18:34, 20 мая 2025
Гендерное неравенство, текучка и дефицит: казахстанские медики обсудили кадровые проблемы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: