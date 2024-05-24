Считают ли казахстанцы, что люди с шизофренией опасны для общества – опрос

22 мая в Астане прошла открытая встреча, посвященная Всемирному дню шизофрении. В рамках мероприятия участникам были представлены результаты опроса на тему ментального здоровья жителей Казахстана.

22 мая в Астане прошла открытая встреча, посвященная Всемирному дню шизофрении. В рамках мероприятия участникам были представлены результаты опроса на тему ментального здоровья жителей Казахстана.

Опрос был инициирован компанией "GEDEON RICHTER KZ" и проведен в двух крупных городах Казахстана – в Алматы и Астане. Количество участников превысило 100 человек, респондентами выступили случайные прохожие на улицах в возрасте от 18 до 65 лет.

Несмотря на то, что респондентами стали жители больших городов, 13% никогда не слышали о диагнозе "шизофрения". Более того, 45% респондентов считают, что люди с этим заболеванием опасны для общества.

Стоит отметить, что люди не только опасаются диагноза "шизофрения", 28% опрошенных считают, что людей с этим заболеванием необходимо изолировать от общества.

"Из проведенного опроса можно сделать вывод, что люди, которые напрямую не сталкиваются с ментальными болезнями, не осведомлены об их существовании". PR-менеджер ТОО "GEDEON RICHTER KZ" Динара Бирмаганбетова

На основе полученных данных можно понять, что не хватает просветительской работы, направленной на осведомление граждан о психических заболеваниях на государственном языке.

"Это сподвигло нас направить максимум усилий на то, чтобы увеличить содержание специализированной информации на казахском языке. Так, сегодня контент в социальных сетях и на сайте генерируется, в первую очередь, на государственном языке, транслируются соответствующие месседжи в средствах массовой информации", – поделилась представитель фармкомпании.

Кроме того, Динара Бирмаганбетова сообщила, что в 2024 году компания намерена запустить информационный ресурс о шизофрении на государственном языке, а также перевести на казахский язык книгу "Шизофрения как она есть: книга для тех, кто рядом".

При этом общая картина осведомленности все же положительная. 87% опрошенных знают, что такое шизофрения, 48% не верят в опасность людей с таким заболеванием для общества, 67% не согласны с мнением, что носители этого диагноза нуждаются в изоляции.

Фото: Gedeon Richter

Гость встречи – главный внештатный психиатр Управления общественного здравоохранения города Астана Елена Полиенко – отметила:

"В Казахстане около 47 тысяч человек имеют диагноз "шизофрения". Безусловно, это очень серьезное психическое расстройство, требующее регулярного наблюдения и длительной терапии. Но и медицина не стоит на месте, сегодня существуют современные антипсихотические препараты, которые позволяют добиться хороших результатов и максимально восстановить личностное и социальное функционирование пациентов, достичь удовлетворительного качества жизни пациентов. По крайней мере, у трети людей, страдающих шизофренией, при правильно подобранной терапии наблюдается полная ремиссия симптомов. Поэтому можно с уверенностью заявить, что люди с шизофренией не представляют опасности для общества".

По данным ВОЗ, шизофренией страдают примерно 24 миллиона человек, или 1 из 300 человек (0,32%) во всем мире. Распространенность шизофрении в Казахстане колеблется в пределах 0,6-0,7% от численности населения и 19% – от всех психически больных в стране.

"Особое внимание мы уделяем оригинальным исследованиям в области центральной нервной системы, так как компания имеет крупнейшее R&D в Восточной и Центральной Европе и наиболее мощную научно-производственную базу. Так, выпускаемый нами препарат является единственным нейролептиком, эффективность которого продемонстрирована в лечении не только позитивных симптомов шизофрении, таких как бред или галлюцинации, но и преобладающих негативных симптомов – расстройств эмоционально-волевой сферы с неизбежным нарушением социального функционирования больных". Генеральный директор ТОО "GEDEON RICHTER KZ" (Гедеон Рихтер КЗ) Павел Хегай

Фото: Gedeon Richter

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