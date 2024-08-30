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Городские соревнования по асык ату проходят в Астане

асык ату, игра, соревнование , фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:35 Фото: акимат Астаны
В Астане в рамках пятых Всемирных игр кочевников проходит Открытый городской кубок по асык ату среди молодежи и взрослых, посвященный Дню Конституции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата рассказали, что в мероприятии, организованном в спортивном комплексе "Аспан", соревнуются 16 команд из пяти районов Астаны, Кокшетау, Павлодарской и Акмолинской областей.

асык ату, Астана, соревнование, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:35

Фото: акимат Астаны

"Многие национальные игры казахского народа находятся в тесном контакте с природой. Более того, поскольку наша нация является кочевым народом, наша жизнь во многом основана на животноводстве. Поэтому национальные игры казахского народа приспособлены под такой жизненный уклад. Особенно часть детских игр связана с домашними животными, а именно овечьими асык ату. В связи с этим асык ату можно назвать старейшим видом спорта среди национальных игр. Более того, игра в асык с раннего возраста укрепляет нервную систему ребенка, воспитывает точности, ловкости, сдержанности. Это одно из преимуществ и достоинств наших национальных игр", – рассказал старший тренер Астаны по асык ату Ескендир Рахметов.
асык ату, Астана, соревнование, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:35

Фото: акимат Астаны

асык ату, Астана, соревнование, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:35

Фото: акимат Астаны

асык ату, Астана, соревнование, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:35

Фото: акимат Астаны

асык ату, Астана, соревнование, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:35

Фото: акимат Астаны

В соревнованиях приняли участие около 60 человек старше 18 лет, среди которых есть и мастера спорта, завоевавшие путевку на пятые Всемирные игры кочевников.

Напомним, Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2500 человек из 89 стран мира. Среди них разыграют 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

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