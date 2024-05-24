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Трехлетнего малыша вернули из Турции казахстанке с помощью Интерпола

Трехлетнего малыша вернули из Турции казахстанке с помощью Интерпола, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 20:10 Фото: pixabay
Трехлетнего малыша, которого незаконно в Турцию вывез отец, вернули матери с помощью Международной организации уголовной полиции (Интерпола), сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 мая сообщили в полиции.

"При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии найден и возвращен на родину 3-летний ребенок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что малыш без ведома матери был вывезен в Турцию через Узбекистан бывшим супругом, после чего женщина обратилась в полицию. Сейчас ребенок с матерью находится в Казахстане.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Интерпол вернул в Казахстан женщину, продавшую свою дочь. 39-летняя женщина разыскивалась за торговлю несовершеннолетними и подделку документов.

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