Трехлетнего малыша вернули из Турции казахстанке с помощью Интерпола

Трехлетнего малыша, которого незаконно в Турцию вывез отец, вернули матери с помощью Международной организации уголовной полиции (Интерпола), сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 мая сообщили в полиции.

"При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии найден и возвращен на родину 3-летний ребенок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что малыш без ведома матери был вывезен в Турцию через Узбекистан бывшим супругом, после чего женщина обратилась в полицию. Сейчас ребенок с матерью находится в Казахстане.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Интерпол вернул в Казахстан женщину, продавшую свою дочь. 39-летняя женщина разыскивалась за торговлю несовершеннолетними и подделку документов.

