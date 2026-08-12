АФМ и Интерпол вернули из Южной Кореи беглого казахстанца
По данным следствия, озвученным АФМ, Улан Байболов являлся участником организованной преступной группы. Ее деятельность была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Известно, что схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.
Так, одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО "Сфера", заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов.
В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге.
Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.
В итоге судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
10 августа мы рассказывали, что АФМ Казахстана объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова, 19 февраля 2000 года рождения, известного в социальных сетях под псевдонимом Маха.dxb. Его считают предполагаемым вербовщиком Кайсара Камзы.