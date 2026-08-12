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События

АФМ и Интерпол вернули из Южной Кореи беглого казахстанца

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 09:35 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии Интерпола вернуло из Кореи в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск. Об этом стало известно сегодня, 12 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, озвученным АФМ, Улан Байболов являлся участником организованной преступной группы. Ее деятельность была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Известно, что схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.

Так, одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО "Сфера", заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов.

В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге.

Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.

В итоге судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

10 августа мы рассказывали, что АФМ Казахстана объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова, 19 февраля 2000 года рождения, известного в социальных сетях под псевдонимом Маха.dxb. Его считают предполагаемым вербовщиком Кайсара Камзы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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