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Общество

1 июня – День защиты детей: куда пойти в Алматы на праздник

дети играют, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 16:58 Фото: freepik
Международный день защиты детей ежегодно отмечается в Казахстане 1 июня. В этом году праздник, который выпадает на воскресенье, для юных жителей Алматы обещает быть особенно ярким. О планируемых мероприятиях рассказали в пресс-службе акимата, сообщает Zakon.kz.

1 июня 2025 года в городе в честь Международного дня защиты детей пройдут масштабные праздничные мероприятия: концерты, фестивали, выставки, мастер-классы, интерактивные программы и благотворительные акции.

Главным событием станет детский фестиваль "БАЛАFEST. JARYQ SKILL FEST", который пройдет с 12:00 до 16:00 в сквере им. Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Более тысячи участников, в том числе победители конкурса "БАЛАFEST", станут частью футуристического "города будущего" с зонами экологии, технологий, культуры и профессий. Дети смогут пройти квесты, мастер-классы и обменивать игровую валюту на подарки.

На сцене Центрального парка культуры и отдыха им. Горького с 11:00 пройдет семейный фестиваль-концерт Bala Star Almaty. В нем примут участие Роза Рымбаева, Айгуль Косанова, Диная и юные артисты. Также состоится флешмоб, семейное караоке и выступление Театра кукол.

В Almaty Gallery в 12:00 откроется персональная выставка юной художницы Рауаны Олжас "Палитра моего детства". Экспозиция будет доступна до 15 июня.

В Музее истории города Алматы детей ждет познавательная игра "Юный археолог", где можно попробовать себя в раскопках и изучении артефактов.

В городских библиотеках запланированы мастер-классы, встречи с писателями, театральные постановки, буккроссинг и квесты. В парке им. Махатмы Ганди в 10:00 начнется праздник "Алматы – город счастливых детей".

Алматинский зоопарк откроет Летнюю зоошколу – бесплатную образовательную программу для детей от 9 до 16 лет с лекциями, экскурсиями и практикой по уходу за животными.

Районные мероприятия 1 июня:

  • В Алмалинском районе в 12:00 в парке Ганди пройдет тематическое детское мероприятие с играми и конкурсами. Аниматоры проведут игры по мотивам популярных детских мультфильмов. Гостей парка в этот день ждет развлекательная шоу-программа и цирковое представление Мурата Мутурганова.
  • В Алатауском районе в 11:00, в сквере Зердели (мкр. Зердели, 180а), состоится праздничное мероприятие для детей: концерт, цирковое шоу и различные интерактивные активности с участием аниматоров.
  • В Ауэзовском районе в 18:00 в Family park пройдет праздничный показ мультфильма под открытым небом.
  • В Бостандыкском районе – праздничные мероприятия (концертная программа, детский забег, мастер-классы) пройдут с 10:00 в парке первого президента.
  • В Жетысуском районе в 10:00 в мкр. Кулагер пройдет фестиваль "Jetisu Fest" с концертной программой и участием аниматоров.
  • В Турксибском районе – празднование пройдет в 10:00 перед Домом школьников №6 по адресу: пр. Сейфуллина, 13/1.
  • В Медеуском районе в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха детей ждет концертная программа.
  • В Наурызбайском районе в 18:00 в амфитеатре при акимате состоится "Киновечер под открытым небом" с развлекательной программой для детей.

Ранее мы рассказали, что казахстанские дети получат единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование.

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Асель Аукешева
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