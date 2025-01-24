Правительственные сайты не работают в Казахстане: названа причина

Фото: gov4c.kz

24 января 2025 года в Казахстане перестали работать правительственные сайты eGov.kz, pki.gov.kz и другие, сообщает Zakon.kz.

В АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") прокомментировали ситуацию. "В связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдается временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ". По этой причине пользователи компонентов портала eGov.kz, мобильного приложения eGov Mobile, порталов E-license и Открытого правительства, Единого интернет-портала государственных органов и других проектов АО "НИТ" могут столкнуться с частичной недоступностью сервисов перечисленных систем", – сообщили в организации. Специалисты АО "НИТ" прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности сервисов. Завершение работ запланировано на ближайшее время. "Также сообщаем, что возможна временная недоступность оказания услуг в центрах обслуживания населения и получения государственных услуг в приложениях банков второго уровня. Приносим свои извинения за временные неудобства", – добавили в АО "НИТ". Ранее Zakon.kz писал о новой цифровой услуге, которая стала доступна казахстанцам.

Поделиться новостью