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События

Правительственные сайты не работают в Казахстане: названа причина

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 13:02 Фото: gov4c.kz
24 января 2025 года в Казахстане перестали работать правительственные сайты eGov.kz, pki.gov.kz и другие, сообщает Zakon.kz.

В АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") прокомментировали ситуацию.

"В связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдается временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ". По этой причине пользователи компонентов портала eGov.kz, мобильного приложения eGov Mobile, порталов E-license и Открытого правительства, Единого интернет-портала государственных органов и других проектов АО "НИТ" могут столкнуться с частичной недоступностью сервисов перечисленных систем", – сообщили в организации.

Специалисты АО "НИТ" прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности сервисов. Завершение работ запланировано на ближайшее время.

"Также сообщаем, что возможна временная недоступность оказания услуг в центрах обслуживания населения и получения государственных услуг в приложениях банков второго уровня. Приносим свои извинения за временные неудобства", – добавили в АО "НИТ".

Ранее Zakon.kz писал о новой цифровой услуге, которая стала доступна казахстанцам.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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