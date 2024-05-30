Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение

В Министерстве внутренних дел объяснили, почему вокруг Астаны выставили посты полиции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Информация об этом появилась в одной из столичных групп в Facebook 29 мая.

"Вокруг Астаны опять на постах стоит полиция. Что происходит?" – задался вопросом участник группы "Астана, хочу похвалить/пожаловаться".

Фото: Facebook/Сергей Хван

Пост вызвал массу вопросов у жителей столицы. В пресс-службе МВД объяснили, что в Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

"В связи с проведением оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", а также в целях обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка в столице, предупреждения, пресечения преступлений по периметру города выставлены восемь стационарных постов полиции "Рубеж" по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар и поселков Коргалжын, Тайтобе, Балкарагай, Астраханка", – сообщили Zakon.kz в пресс-службе МВД.

В МВД уточнили, что на постах сотрудники правоохранительных органов проверяют документы граждан и автомобили на наличие запрещенных веществ.

"Ограничения по въезду и выезду не предусмотрены", – заявили в МВД.

Аналогичное ОПМ проходило и в Алматы: с 10 по 20 мая полиция была переведена на усиленный вариант несения службы.