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Общество

Можно получить штраф до 10 МРП: МВД напомнило о важном запрете

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 12:18 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) объяснили, когда за закрытое лицо можно получить штраф в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, данная норма предусмотрена пунктом 3 статьи 75 закона "О профилактике правонарушений".

Нарушением признается ношение предметов одежды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека.

Стоит уточнить, что запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями. Также исключением являются необходимость исполнения служебных обязанностей и участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Ответственность установлена статьей 434-3 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, за первое нарушение предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (43 250 тенге).

"Запрет направлен исключительно на обеспечение общественной безопасности и действует в отношении любых предметов одежды, скрывающих лицо".Пресс-служба МВД РК

Немного ранее жителям Алматы рассказали, за что можно получить штраф до 8,6 млн тенге или отправиться в тюрьму.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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