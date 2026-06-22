Можно получить штраф до 10 МРП: МВД напомнило о важном запрете

В Министерстве внутренних дел (МВД) объяснили, когда за закрытое лицо можно получить штраф в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, данная норма предусмотрена пунктом 3 статьи 75 закона "О профилактике правонарушений".

Нарушением признается ношение предметов одежды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека.

Стоит уточнить, что запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями. Также исключением являются необходимость исполнения служебных обязанностей и участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Ответственность установлена статьей 434-3 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, за первое нарушение предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (43 250 тенге).

"Запрет направлен исключительно на обеспечение общественной безопасности и действует в отношении любых предметов одежды, скрывающих лицо". Пресс-служба МВД РК

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