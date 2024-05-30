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Хадж-2024: где казахстанским паломникам пройти обязательную вакцинацию

Хадж-2024: где казахстанским паломникам пройти обязательную вакцинацию , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 22:23 Фото: unsplash
В Национальном центре общественного здравоохранения 30 мая сообщили, где отправляющимся в хадж казахстанцам можно пройти платную вакцинацию в Астане и Алматы, передает Zakon.kz.

В Наццентре подчеркнули, что согласно требованиям, установленными Министерством хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия (КСА), все желающие совершить хадж должны обязательно иметь действующий сертификат вакцинации.

"С учетом требований Министерства здравоохранения КСА все прибывающие на хадж паломники должны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации против менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной. Вакцинация против менингококковой инфекции должна быть проведена в сроки не менее чем за 10 дней и не более чем за три года до прибытия в КСА с указанием даты иммунизации и серии вакцины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также паломникам рекомендовано иметь вакцинацию против сезонного гриппа и обновить статус вакцинации против вакциноуправляемых заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, корь.

Платные прививочные кабинеты, где проводится вакцинация против менингококковой инфекции, доступны в городах Алматы и Астана. Их адреса: 

В Алматы:

  • "Фармаком" (ул. Карасай батыра, д. 30, уг. ул. Пушкина);
  • "Эмирмед" (ул. Розыбакиева, д. 37в);
  • Педиатрический центр "Карудо" (ул. Курмангалиева, д. 10);
  • Медицинский центр Hak Medical ("Хак Медикал") (ул. Отеген батыра, д. 11а);
  • "Фармаком" (ул. Бузурбаева, д. 23);
  • "International SOS Clinic Almaty Фармаком" (ул. Ходжанова, д. 2/2);
  • Medical Partner Korea (пр. Достык, д. 210 Б).

В Астане:

  • Open clinic (пр. Отырар, д. 8/2);
  • "Мед Лайн" (ул. Кумисбекова, д. 8).

Также специалисты рекомендуют при нахождении в местах массового скопления людей во время хаджа соблюдать меры личной профилактики:

  • чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие салфетки;
  • использовать салфетки при кашле и чихании;
  • избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи;
  • по возможности носить одноразовые маски в местах массового скопления людей;
  • не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними;
  • не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли;
  • при возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу;
  • при возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и др.) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на хадже.

31 января 2024 года стало известно, что около 50 паломников из Алматы и Шымкента стали жертвами мошенников, которые обещали путевки в Мекку и Медину.

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