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Хадж-2024: ДУМК сделало важное заявление для казахстанских паломников

Хадж-2024: ДУМК сделал важное заявление для казахстанских паломников , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 18:19 Фото: Zakon.kz
В Духовном управлении мусульман Казахстана 5 июня сделали важное заявление для казахстанцев, которые в этом году хотят совершить хадж в Мекку, сообщает Zakon.kz.

В ДУМК сообщили, что Служба общественной безопасности Саудовской Аравии начала налагать штрафы на паломников, нарушающих правила и инструкции хаджа и совершающих паломничество без разрешения.

"Согласно сообщению государственного информационного агентства, территории, на которые распространяется политика запрета на получение разрешений и хаджа, включают город Мекку, центральный район, святые места, железнодорожную станцию Харамайн, контрольно-пропускные пункты, центры досмотра и временные контрольно-пропускные пункты. Правило будет действовать до 20 июня 2024 года", – говорится в заявлении.

Отмечается, что любое лицо – будь то граждане, резиденты или посетители, уличенное в нарушении правил хаджа, будет оштрафовано на 10 000 саудовских риалов (2666 долларов или 1,1 млн тенге), а граждане будут депортированы в свои страны и им будет запрещен повторный въезд в Королевство на определенный период, как указано по законам.

"В Службе общественной безопасности также заявили, что штрафы за повторные правонарушения будут увеличены вдвое, поскольку ведомство подчеркнуло важность соблюдения правил и инструкций хаджа, чтобы гарантировать, что паломники смогут совершать свои ритуалы безопасно и мирно. Кроме того, любому лицу, пойманному на перевозке нарушителей хаджа без разрешения, грозит тюремное заключение на срок до 6 месяцев и штраф в размере до 50 000 риалов (13 328), а транспортное средство, использованное для перевозки, будет конфисковано", – подчеркнули в заявлении.

Также, если нарушитель является резидентом, он будет депортирован после отбытия наказания и лишен права на повторный въезд в Королевство на определенный период в соответствии с законом.

Штрафы будут увеличены в зависимости от количества перевезенных нарушителей.

Ранее в Национальном центре общественного здравоохранения 30 мая сообщили, где отправляющимся в хадж казахстанцам можно пройти платную вакцинацию в Астане и Алматы. Подробнее можно прочитать здесь

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