В Казахстане заблокировали около 10 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками финансовых пирамид

В Астане 5 июня 2024 года состоялась конференция АФМ online. Масштабное мероприятие посвящено вопросам распознания финансовых пирамид, противостояния дропам и другим вопросам повышения финансовой грамотности населения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, цель конференции – повышение финансовой грамотности молодежи и формирование правильной правовой информационной цифровой культуры в блогосфере.

В своем приветственном слове председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что основная задача конференции – это разъяснение основ финграмотности молодому поколению.

"С 2021 года мы ведем спецпроект, который направлен на сокращение жизненного цикла финпирамид и количества их вкладчиков. То есть работаем над пресечением их деятельности на ранней стадии функционирования", – сказал он.

На сегодня агентством автоматизированы поиск и блокирование противоправного контента в интернете.

Уже заблокировано почти 10 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками финпирамид.

Кроме того, налажена система раннего выявления вкладчиков, вовлеченных в мошеннические схемы через соцсети для ведения адресной работы.

В результате предпринятых мер, на сегодня 126 тыс. подписчиков отписались от нежелательного контента.

В режиме онлайн в дискуссиях участвовали представители 35 вузов страны, а это более 20 тыс. студентов со всех городов Казахстана. Спикеры поделились интересными кейсами с 200 блогерами, которые получили ценную и важную информацию для контента со своей аудиторией.

Для медиаличностей озвучены правила поведения в соцсетях и за какую рекламу предусмотрено наказание законодательством.

В ходе панельных сессий участники – известные блогеры, финансовые аналитики и общественники, депутаты и представители госорганов – говорили об интернет-гигиене, ответственности за рекламу мошеннических проектов, распространение противоправного контента в соцсетях, о вовлечении молодёжи в противоправную деятельность.

В ходе мероприятия был объявлен конкурс на лучший видеоролик превентивного характера для студентов вузов.