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Общество

Признаки, характеризующие финансовую пирамиду: важная информация для казахстанцев

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, сетевой маркетинг, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 11:03 Фото: pixabay
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 3 марта 2025 года заявили, что в Казахстане участились факты организации финансовых пирамид, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, только за 2024 год пресечена деятельность 19 новых "лжефинансовых" проектов.

"В соцсетях с признаками финансовой пирамиды закрыто более 300 чатов с 1,5 млн аудиторией. Заблокировано почти 15 тыс. сайтов и аккаунтов", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В АФМ граждан призывают, прежде чем инвестировать деньги, обратить внимание на признаки, характеризующие финансовую пирамиду:

  1. Обещание высокой прибыли – пассивного дохода. Если вам предлагают сотни процентов дохода, то нужно задуматься. Ведь официальная базовая ставка Нацбанка – 15,25%.
  2. Обязательное привлечение новых клиентов. Вам предлагают пригласить знакомых, родственников, коллег за начисление хороших бонусов.
  3. Активная навязчивая реклама в интернете. В соцсетях пестрят предложения о легком заработке. Предлагается инвестировать в якобы перспективные проекты где-то за рубежом. При этом прямой контакт с иностранным организатором отсутствует, за исключением месcенджеров.
  4. Компания не зарегистрирована в Казахстане либо зарегистрирована недавно. Не имеет лицензии на привлечение денег. Список таких лицензиатов размещен на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
  5. Отсутствует юридическое сопровождение. Это когда нет договора либо он составлен без обязательств и ответственности сторон.
  6. Вклады принимают наличными, криптовалютой либо через платежные системы. Не предоставляются чеки и иные платежные документы.
"Уважаемые граждане, призываем быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые проекты".Пресс-служба АФМ РК

Со списком финансовых пирамид, выявленных АФМ, вы можете ознакомиться на сайте.

Для проверки компании работает Telegram-бот АФМ Baiqa piramida.

На сайте АРРФР опубликован список организаций, имеющих лицензию на привлечение средств граждан и их инвестиционные программы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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