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Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Актобе

Продолжается в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 16:03 Фото: акимат Актюбинской области
Акцию "Таза су айдыны" провели в Актобе. Участники молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", сотрудники рыбинспекции, члены волонтерского движения "Рыбаки Актобе", а также молодежного крыла "Жастар рухы" областного филиала партии Amanat очищали от мусора берег Актюбинского водохранилища.

Буквально за полдня с территории вывезли порядка 40 тонн отходов. Субботник организовали в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

Продолжается в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 16:03

Фото: акимат Актюбинской области

В акции примут участие члены молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел".

"До этого в рамках акции "Таза су айдыны" участники молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" очищали от мусора берега рек Каргалы и Илек. Всего собрали и вывезли на полигон больше ста тонн отходов. Впереди пляжный сезон, поэтому будем работать все лето. Просим отдыхающих уважать наш труд и забирать мусор с собой после выездов на природу". Председатель областного штаба молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" Нуржан Шангытбаев
Продолжается в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 16:03

Фото: акимат Актюбинской области

Постоянные участники подобных экологических акций – сотрудники рыбной инспекции и областной Федерации рыболовного спорта. И пока одни собирали мусор на берегу Актюбинского водохранилища, другие вытаскивали из водоемов сети, оставленные браконьерами.

Продолжается в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 16:03

Фото: акимат Актюбинской области



В акции приняли участие около 100 человек. Помимо наведения чистоты на берегу рек, в парках и скверах, участники отрядов "Жасыл ел" задействованы также в озеленении территорий. Этой весной они высадили 700 саженцев. Трудиться в этом году в отрядах будут 1860 человек.

Продолжается в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 16:03

Фото: акимат Актюбинской области

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