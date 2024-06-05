Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Актобе

Акцию "Таза су айдыны" провели в Актобе. Участники молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", сотрудники рыбинспекции, члены волонтерского движения "Рыбаки Актобе", а также молодежного крыла "Жастар рухы" областного филиала партии Amanat очищали от мусора берег Актюбинского водохранилища.

Буквально за полдня с территории вывезли порядка 40 тонн отходов. Субботник организовали в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

Фото: акимат Актюбинской области

В акции примут участие члены молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел".

"До этого в рамках акции "Таза су айдыны" участники молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" очищали от мусора берега рек Каргалы и Илек. Всего собрали и вывезли на полигон больше ста тонн отходов. Впереди пляжный сезон, поэтому будем работать все лето. Просим отдыхающих уважать наш труд и забирать мусор с собой после выездов на природу". Председатель областного штаба молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" Нуржан Шангытбаев

Фото: акимат Актюбинской области

Постоянные участники подобных экологических акций – сотрудники рыбной инспекции и областной Федерации рыболовного спорта. И пока одни собирали мусор на берегу Актюбинского водохранилища, другие вытаскивали из водоемов сети, оставленные браконьерами.

Фото: акимат Актюбинской области





В акции приняли участие около 100 человек. Помимо наведения чистоты на берегу рек, в парках и скверах, участники отрядов "Жасыл ел" задействованы также в озеленении территорий. Этой весной они высадили 700 саженцев. Трудиться в этом году в отрядах будут 1860 человек.