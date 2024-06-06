СМИ будут мониторить на соблюдение нравственных и семейных ценностей в Казахстане

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Вице-министр культуры и информации Канат Искаков в Сенате 6 июня рассказал о планах внедрения нового объекта мониторинга СМИ. Их будут проверять на соблюдение нравственных, культурных и семейных ценностей, сообщает Zakon.kz.

Понятие мониторинг масс-медиа вводится в рамках соответствующего закона. Его сегодня сенаторы рассмотрели и одобрили в ходе пленарного заседания. "В действующем законодательстве есть норма по осуществлению мониторинга СМИ на предмет соблюдения требований законодательства – есть четкие нормы, четкий регламент. Если не соблюдаются нормы того или иного закона, мы принимаем меры по итогам мониторинга. В ходе обсуждения закона внедрен новый объект мониторинга касательно нравственных, культурных и семейных ценностей. По их нарушению. Эти ценности не формализованы в законодательстве, и по ним мы сейчас будем разрабатывать нормативно-правовую базу – это наши приказы и постановления, в которых мы определим их. В первую очередь, мы полагаем, что это отрицание каких-то наших традиционных ценностей, это отрицание государственности, это отрицание ряда наших семейных и иных ценностей", – сказал вице-министр культуры и информации Канат Искаков. Отмечается, что за нарушение этических норм уполномоченный орган никаких санкций применять не будет. "Мы лишь только будем направлять рекомендации нашим коллегам о том, что тот или иной материал или концерт вызывает в обществе негативный резонанс и имеет элемент нарушения вопросов этики, национальных или общечеловеческих ценностей и поэтому рекомендуем этот материал заменить или же исправить. Тогда как по итогам мониторинга нарушения законодательства мы принимаем меры по ограничению или по запрещению доступа", – добавил вице-министр. Отмечается, что мониторинг будет вести специализированная служба. "Тот нормативно-правовой акт, который мы будем разрабатывать по определению норм общечеловеческих ценностей, будет со всеми согласован, он будет в открытом доступе, приглашаем к обсуждению. Мы пригласим НПО, журналистов, чтобы мы все вместе сели и выработали единые позиции по определению, что для нас является общечеловеческими, этическими, семейными ценностями", – резюмировал Канат Искаков. Ранее Парламент Казахстана принял закон о семейно-бытовом насилии.

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