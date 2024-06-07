В акимате Астаны рассказали, как будут бороться с комарами, атаковавшими горожан

Комаров в Астане планируется травить в шесть туров. Дезинсекционные работы против насекомых начались в Астане с апреля и продолжатся до сентября, передает Zakon.kz.

В рамках первого тура обработали все естественные и искусственные водоемы города – более 120 постоянных и 100 временных. А также открытые стации – парки, скверы, улицы, жилые массивы, сообщили в акимате города.

Второй тур начнется 30 мая с обработки водоемов и открытых стаций.

В течение сезона мероприятия проводятся в ночное время с 21:00 до 04:00. Жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности: ограничить посещения обрабатываемой местности и закрывать окна при обработке.

"Отметим, что дезинсекция нацелена не на полное истребление, а на снижение численности комаров, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы", – уточнили в акимате.

За обработку подъездов и подвалов отвечают КСК и ОСИ/управляющие компании домов, так как данная территория относится к их компетенции.

Также в ряде домов наблюдается вид комаров – это звонцы. Комары-звонцы – не кусачие насекомые. Их часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Взрослые комары-звонцы не питаются и живут от 3 до 7 дней, роятся в большом количестве. Поэтому КСК/ОСИ/управляющим компаниям необходимо своевременно проводить дезинсекцию подъездов и подвалов.

Работы по выявлению и снижению численности кровососущих насекомых под контролем и продолжаются в соответствии с графиками работ и рекомендациями научной группы и санэпидконтроля.

4 июня жители столицы отметили, что в городе появились полчища огромных комаров.