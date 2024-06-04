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Нашествие огромных "комаров" объяснили в акимате Астаны

на нашествие огромных &quot;комаров&quot; пожаловались астанчане: в акимате дали объяснение , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 18:07 Фото: freepik
Жители Астаны начали жаловаться на нашествие больших "комаров". Однако в городском акимате опровергли эту информацию и дали пояснение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одно из таких видео появилось в группе на Facebook. Насекомые буквально облепили входную дверь в подъезд дома. 

"Интересно, травят ли комаров? Сколько выделено на отраву для комаров, акимат Астаны? Невозможно пройтись, огромные комары", – подписано видео на Facebook.


Однако в столичном акимате корреспонденту Zakon.kz рассказали, что на данном видео вовсе не обычные комары. 

"Согласно обследованию насекомых, указанных на видео, было установлено, что это звонцы, которых часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Комары-звонцы – не кусачие насекомые. Более того, взрослые комары-звонцы не питаются и живут всего от трех до семи дней", – объяснили в акимате Астаны. 

А после добавили, что звонцы появляются в столице ежегодно, особенно после обильных дождей и при сильной влажности.  

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В целом, по данным столичного акимата, в текущем году дезинсекционные мероприятия в городе начались в апреле, сразу с наступлением благоприятных погодных условий. В рамках первого тура научной группой совместно с санэпидконтролем города были обследованы и обработаны все естественные и искусственные водоемы города – более 120 постоянных и 100 временных, а также парки, скверы, улицы и жилые массивы. Поэтому пока явных проблем с комарами в столице нет. 

"Мероприятия направлены на снижение численности комаров и мошкары, на сегодняшний день вылетов с водоемов города не наблюдается. Работы по выявлению и снижению численности кровососущих насекомых находятся под контролем и продолжаются в соответствии с графиками и рекомендациями научной группы и санэпидконтроля", – отметили в акимате.

С наступлением жарких дней в нескольких регионах Казахстана также расплодились насекомые. Они буквально атаковали жителей Уральска, также на мошку пожаловались в Атырау, Костанае и Кызылорде. Как в регионах Казахстана борются с кровососущими насекомыми, читайте в нашем материале по ссылке.

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