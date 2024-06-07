Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Иван Шеремет признан шахтером года в Казахстане

Иван Шеремет признан шахтером года в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 14:22 Фото: Qarmet
В Астане состоялась церемония самой престижной награды для профессионалов горно-металлургической сферы Казахстана "Золотой Гефест".

Ежегодно лучшие специалисты в области геологии, горного дела и металлургии, работники учебных заведений и предприятий, а также журналисты, пишущие об отрасли в РК, получают заслуженные награды за свой вклад в развитие индустрии.

В номинации "Шахтер года" победителем стал бригадир проходческой бригады шахты "Саранская" компании Qarmet Иван Шеремет. Вместе со своей командой в феврале 2024 года горняк с 18-летним стажем за кратчайшие сроки прошел 250 м газодренажного штрека, что позволило подготовить к запуску лаву с запасом в 870 тыс тонн раньше планируемого срока.

Иван Шеремет признан шахтером года в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 14:22

Фото: Qarmet

"В целом план на месяц 160-180 метров, зависит от условий и от других факторов. Мы дали рекорд. У нас в бригаде 45 человек, и это наша общая заслуга. Сегодня в работе также отставаний нет. Потому как каждый свою работу хорошо знает и делает, начиная от рядового работника, заканчивая нашим руководством. Мы выбрали не легкую работу, но она нам по силам", – сказал Шеремет.

Еще одним важным событием стало торжественное вручение отличительных наград. Так, нагрудным знаком "Еңбек даңқы" III степени был отмечен начальник отдела планирования производства АО "Qarmet" Владимир Филиппов.

Иван Шеремет признан шахтером года в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 14:22

Фото: Qarmet

"На комбинат я пришел в 1977 году еще учеником. Потом три года армии. И в 1981 году я вернулся и с тех пор работаю здесь. Честно говоря, не ожидал, что меня отметят наградой. Если оценивают работу, то, я считаю, мы ее заслужили всем коллективом. Наш отдел следит за выполнением плановых показателей месячной нормы, чтобы мы обеспечивали ход производства. У нас нет не выполнимых планов. Думаю, это опыт и знания. Нужно их применять для новых достижений", – подчеркнул Владимир Феоктистович.

Нагрудный знак "Шахтер даңқы" III степени вручен проходчику участка подготовительных работ №2 шахты "Казахстанская" Жанату Ермагамбетову.

"Очень рад, что мои трудовые успехи вознаградили. Сам я работаю на шахте с 1996 года, в должности горнорабочий подземный в проходческой бригаде. Сейчас мы налаживаем работу шахты Казахстанская. Впереди поставлено много задач, работаем достойно, главное соблюдать все правила техники безопасности", – отметил Ермагамбетов.
Иван Шеремет признан шахтером года в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 14:22

Фото: Qarmet

Читайте также

Ливень, непогода, Астана
Мощный ливень обрушился на Астану: центральную часть города затопило
Yandex Qazaqstan и Медицинский университет Астана
Yandex Qazaqstan и Медицинский университет Астана запустят новые проекты в области здравоохранения в Казахстан
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Айсулу Омарова
Астана Qarmet 2024 год Шахтеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
53 дома за 40 дней построили в СКО для пострадавших от паводка
53 дома за 40 дней построили в СКО для пострадавших от паводка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: