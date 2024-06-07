Иван Шеремет признан шахтером года в Казахстане

В Астане состоялась церемония самой престижной награды для профессионалов горно-металлургической сферы Казахстана "Золотой Гефест".

Ежегодно лучшие специалисты в области геологии, горного дела и металлургии, работники учебных заведений и предприятий, а также журналисты, пишущие об отрасли в РК, получают заслуженные награды за свой вклад в развитие индустрии.

В номинации "Шахтер года" победителем стал бригадир проходческой бригады шахты "Саранская" компании Qarmet Иван Шеремет. Вместе со своей командой в феврале 2024 года горняк с 18-летним стажем за кратчайшие сроки прошел 250 м газодренажного штрека, что позволило подготовить к запуску лаву с запасом в 870 тыс тонн раньше планируемого срока.

Фото: Qarmet

"В целом план на месяц 160-180 метров, зависит от условий и от других факторов. Мы дали рекорд. У нас в бригаде 45 человек, и это наша общая заслуга. Сегодня в работе также отставаний нет. Потому как каждый свою работу хорошо знает и делает, начиная от рядового работника, заканчивая нашим руководством. Мы выбрали не легкую работу, но она нам по силам", – сказал Шеремет.

Еще одним важным событием стало торжественное вручение отличительных наград. Так, нагрудным знаком "Еңбек даңқы" III степени был отмечен начальник отдела планирования производства АО "Qarmet" Владимир Филиппов.

Фото: Qarmet

"На комбинат я пришел в 1977 году еще учеником. Потом три года армии. И в 1981 году я вернулся и с тех пор работаю здесь. Честно говоря, не ожидал, что меня отметят наградой. Если оценивают работу, то, я считаю, мы ее заслужили всем коллективом. Наш отдел следит за выполнением плановых показателей месячной нормы, чтобы мы обеспечивали ход производства. У нас нет не выполнимых планов. Думаю, это опыт и знания. Нужно их применять для новых достижений", – подчеркнул Владимир Феоктистович.

Нагрудный знак "Шахтер даңқы" III степени вручен проходчику участка подготовительных работ №2 шахты "Казахстанская" Жанату Ермагамбетову.

"Очень рад, что мои трудовые успехи вознаградили. Сам я работаю на шахте с 1996 года, в должности горнорабочий подземный в проходческой бригаде. Сейчас мы налаживаем работу шахты Казахстанская. Впереди поставлено много задач, работаем достойно, главное соблюдать все правила техники безопасности", – отметил Ермагамбетов.