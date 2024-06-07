В области Абай построят 101 объект социального назначения

В 2024 году в области Абай стартует строительство 16 школ и детских садов, 67 объектов здравоохранения, дома культуры и сельского клуба, 9 физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов и других спортивных сооружений передает Zakon.kz.

Также будут построены пристройки к центру оказания специальных социальных услуг для людей с инвалидностью.

Сегодня в ходе расширенного заседания акимата области Абай, посвященного второй годовщине со дня создания новой области на политической карте Республики Казахстан, заместитель акима области Абай Димитрий Гариков обозначил планы строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, запланированные на 2024 год.

Фото: Екатерины Гуляевой

Самыми крупными направления стало развитие инфораструктуры сферы образования и здравоохранения. Так, только на строительство 16 новых школ и детских садов в области Абай запланировано 64 млрд тенге. а на строительство 67 медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в селах региона.

"В настоящее время в рамках Национального пилотного проекта "Комфортная школа" ведется строительство 5-ти школ на 3000 мест. Это две школы на 1200 и 600 мест в Семее, школа на 300 мест в с. Аксуат такая же школа в с.Бескарагай и школа на 600 мест в Аягозе", - пояснил Димитрий Гариков.

Фото: Екатерины Гуляевой

Параллельно уже стартовали работы по строительству еще 6-ти школ в рамках Национального пилотного проекта "Комфортная школа" общей на 2400 ученических мест.

Впервые за многие годы на территории области Абай начато строительство детского загородного лагеря в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі". Он будет располагаться в живописном урочище Карашокы неподалеку от села Кенгирбай би Абайского района.

В самых отдаленных селах и поселках области Абай разворачивается 66 строительных площадок . На них развернется строительство 64 объектов сельского здравоохранения в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Для строительства пристройки реанимационного отделения для районной больницы Аягозского района предусмотрено около 1, 646 млрд тенге. Также начинаются работы по строительству и ренструкции незавершенного здания под врачебную амбулаторию в с. Маканчи на 2,327 млрд тенге.

"Масштабная стройка ведется по направлению развития спорта. В текущем году сдаем в эксплуатацию 4 объекта общей стоимостью 2,8 млрд тенге", - сообщил Димитрий Гариков.

Фото: Екатерины Гуляевой

Среди них: физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Бородулиха Бородулихинского района, плавательный бассейн в с. Кокпекты Кокпектинского района и два спортивных модуля в с. Таскескен Урджарского района и в селе Кокбай Абайского района.

В текущем году начато строительство еще 5-и объектов спорта, общей стоимостью 4,8 млрд тенге: ФОКа в Курчатове, бассейнов в городе Шар и в с. Бескарагай, спортивно-досугового центра в с. Петропавловка Бородулихинского района и стадиона в с. Калбатау Жарминского района.

Что касается развития инфраструктуры в области культуры и социального обеспечения, то в 2024 году в области Абай планируется завершить строительство дома культуры на 100 мест в селе Жогары-Егинсу Урджарского района . и начать возведение сельского клуба в селе Камышенка Бородулихинского района.

Также в текущем году планируется завершить строительство пристройки к существующему 2-х этажному зданию Урджарского детского центра оказания специальных социальных услуг.

Фото: Екатерины Гуляевой