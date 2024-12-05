В Ескельдинском районе области Жетісу отремонтировано 4 и будет введено 12 новых социальных объектов

В этом году в Ескельдинском районе области Жетісу проведен ремонт 4 школ и детских садов, а также запланирован ввод 12 новых социальных объектов в сфере здравоохранения, культуры и спорта.

Из них 5 сданы в эксплуатацию, оставшиеся 6 планируется ввести до конца декабря. Об этом стало известно сегодня в ходе встречи акима области Бейбита Исабаева с населением Ескельдинского района, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Капитальным ремонтом были охвачены школа им. М. Маметовой, средняя школа в с. Коныр и детский сад в с. М. Баисов, также проведен текущий ремонт детского сада в с. Алдабергенов. Приобретены автобус и автомобиль "Газель" для средней школы им.Каблиса жырау с. Кайнарлы. Обновлены библиотеки 11 школ района.

Фото: Женис Ыскабай

"С учетом просьб населения ведется разработка проектно-сметной документации на строительство двух новых школ на 180 и 120 мест в селах Ешкиольмес и Жаналык. Получение результатов госэкспертизы ожидается до конца года. А ПСД для капитального ремонта школы им. С. Сейфуллина в с. Елтай и средней школы в с.Карабулак подготовлена, имеются результаты госэкпертизы. Средства будут выделены в следующем году. Кроме того, ведется работа по газификации образовательных учреждений района. В частности, школа им. Шестакова в с.Карабулак подключена к газу за счет бюджетных средств, а школа им.Жакыпбаева в с.Сырымбет – благодаря спонсорской помощи", — отметил аким области Жетісу Б. Исабаев.

Фото: Женис Ыскабай

Что касается сферы здравоохранения, то в этом году в селах Екпинди и Жаналык введены 2 блочно-модульных медицинских пункта, еще один, в селе Акешки, будет введен ко Дню Независимости. Также в рамках программы "Модернизация сельского здравоохранения" в районе построят 5 объектов. Если строительство врачебной амбулатории в с.Шымыр и фельдшерско-акушерского пункта в с. М.Баисов завершится уже в этом месяце, о подобные объекты в селах Жастар, Кайнарлы, Жалгызагаш будут введены уже в следующем году. В результате будет улучшена инфраструктура здравоохранения в 8 селах района.

Фото: Женис Ыскабай

Без внимания не остается и сфера культуры. В рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" в с. Каратал введен дом культуры на 100 мест, а в селах Коныр и Жалгызагаш – блочно-модульные сельские клубы. Еще один сельский клуб на следующей неделе введут в селе Акын Сара.

В сфере спорта ведется строительство 3 блочно-модульных спорткомплексов в селах Елтай, Шымыр, Жетысу, ввод – ко Дню Независимости.

Фото: Женис Ыскабай

В целом в 2022-2024 годах на строительство, реконструкцию инфраструктурных, социальных объектов и проектные работы Ескельдинскому району из областного бюджета было выделено 25,9 млрд тенге.