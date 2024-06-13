145 юных гениев: Алматинская область чествует победителей олимпиад

Инвестиции в будущее: 145 школьников получили награды за достижения на международных и республиканских олимпиадах.

13 июня текущего года в Доме культуры областного центра Алматинской области состоялось масштабное мероприятие – Форум достижений одаренных школьников, направленное на поддержку и поощрение талантливых детей. Завершение учебного года стало поводом для чествования 145 учащихся, прославивших наш регион на международных и республиканских олимпиадах.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области (Аслан Кажеке)

Учебные заведения Илийского, Карасайского, Енбекшиказахского районов, лицей "Арыстан", частная школа "Дана" и областной лицей "Білім-инновация" имени Алханбека Малкеева принесли множество наград и достижений.



На мероприятии присутствовали преподаватели областного лицея "Білім-инновация" Тамара Ещанова и Аукенов Бекзат, учитель права школы №38 Илийского района Нарымова Лейла, учитель химии средней школы №1 Рахат Енбекшиказахского района Нуртай Ерназар.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области (Аслан Кажеке)

"Высокие достижения в образовании – это результат особого отношения и поддержки президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Благодаря этому в нашей области системно развивается образование. В прошлом учебном году качество образования составило 67,2% (2023 год – 65,8%). Из 14 тыс. выпускников, окончивших школу в этом году, 1206 получили аттестаты с отличием, 946 детей стали обладателями знака "Алтын белгі", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области (Аслан Кажеке)

"Хотелось бы отметить отличившихся учеников: Абдухамит Нурислам из средней школы "Рахат" №1 Енбекшиказахского района – единственный в республике абсолютный победитель на сельской олимпиаде; Халел Муслим из лицея "Білім-инновация"; Алексанова Ангелина из лицея №8 имени Гагарина Талгарского района; Абдикеш Мирас из лицея "Арыстан"; Койшиман Айзере из школы-гимназии города Конаева; ученики гимназии №38 Илийского района – Бекмухамет Айша и Фурсова Милана. Их талант и постоянные достижения стали объектом гордости и восхищения для всех присутствующих," – подчеркнул Марат Султангазиев.

На торжественном собрании призерам вручили благодарственные письма от имени акима Алматинской области.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области (Аслан Кажеке)

Мероприятие не только подвело итоги учебного года и чествовало успехи, но и напомнило о важности поддержки талантливых детей – будущего нашей страны.