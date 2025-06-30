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События

Юные гении из Казахстана установили рекорд на международной олимпиаде

школьники, олимпиада, Казахстан, Македония, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:57 Фото: gov.kz
Казахстанские школьники прославились на Балканской математической олимпиаде в Северной Македонии. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления акимата Карагандинской области за 30 июня 2025 года.

Известно, что в престижном международном соревновании сборная страны заняла второе место, показав наилучший результат за всю историю участия – четыре золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая.

Вклад в общий успех команды внес карагандинец – ученик 9 класса областного лицея-интерната № 1 "Білім-инновация" Мирас Кенесбек. Далее отмечено, что школьник завоевал бронзовую медаль.

Фото: gov.kz

Стоит отметить, что это его не первое достижение. В этом году Мирас вошел в число лучших на республиканской олимпиаде по географии и математике.

Балканская олимпиада по математике среди юниоров (JBMO) проводится с 1997 года и считается одним из самых сложных соревнований для школьников до 16 лет. Казахстан участвует в JBMO с 2004 года и стабильно входит в тройку лидеров.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:57
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Несколько дней ранее стало известно, что по результатам Единого национального тестирования (ЕНТ) ученица 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Астаны для одаренных девочек Жанайым Рашит набрала 140 баллов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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