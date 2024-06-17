Честность должна стать нормой в обществе – ученый-селекционер из Приаралья

Известный в Казахстане ученый, доктор сельхознаук, профессор Кызылординского университета им. Коркыт Ата Лаура Тохетова много лет занимается селекцией растений. Она – автор сортов ячменя и пшеницы. В области ее знают как честного, трудолюбивого и в то же время скромного человека.

Лауру Тохетову по достоинству можно назвать Адал азамат. Как воспитать честного и трудолюбивого человека? Своими мыслями на эту тему она поделилась с корреспондентом Zakon.kz.

— В моей семье всегда ценилось трудолюбие, честность. Примером мне были мои родители. Я их благодарю за то, что воспитали меня такой, какая я сейчас. Они меня не баловали, но и не ограничивали. Доверяли. Говорят же, Родина начинается с семьи. Я двумя руками "за" за такое высказывание. Воспитание, восприятие – все в первую очередь начинается с семьи. Что такое Родина? Это для каждого человека бесценные понятия. Это твоя семья, земля, где ты вырос. Люди бывают разные, я согласна. Каждый человек, которого спросишь, честный ли он, он ответит положительно. Но эту оценку должны давать окружающие его люди. На своем примере нужно показывать своим детям, как ты относишься к людям, к работе, и дети, видя это, тоже понимают и принимают. Не надо им каждый день твердить, – будь честным, будь трудолюбивым, показывайте это на своем личном примере, и тогда у нас вырастет не одно поколение "Адал азамат", о котором сказал наш президент Касым-Жомарт Токаев.

— Нужна идеология в семье, доверие детям?

— Я всегда доверяю своим детям и говорю им об этом. Если идеология построена на ответственности, честности, дружелюбии, то в таких семьях растут прекрасные дети, патриоты страны, и это не громкие слова. Так должно быть. Как человек, побывавший во многих странах мира, я вижу, как ведут себя в обществе люди разных слоев населения. Но и ограничения нужны, ведь сейчас век новых технологий,

— Много лет вы преданы науке и не ушли из нее в самые тяжелые времена. Представляете нашу страну на многих международных встречах и симпозиумах, ведете селекцию, создаете новые сорта. Что движет вами?

— Не всегда наука переживает хорошие времена, но у меня никогда не было мысли уйти из нее. Возможно потому, что я не вижу свою жизнь без науки, поэтому следую почти три десятка лет по этому пути. Со своей командой мы создали новые сорта пшеницы, ячменя, они приспособлены к нашему климату и поэтому выгодны аграриям. Создаем свой фонд растений, чтобы со временем полностью на наших полях были местные сорта.

— Все ваши достижения связаны в первую очередь с трудолюбием... Вы ведь много лет в науке, кызылординцы знают вас как успешного ученого.

— Я придерживаюсь правила: кем бы ты ни был, кем бы ни работал, – выполняй свое дело с честью. Невзирая на то, какая у тебя заработная плата, должность, раз ты ее выбрал, значит, выполняй так, чтобы в твоей работе не было никаких изъянов.

— В науке быть честным возможно?

— Нужно быть таковым. Обязательно нужно быть честным. В этой связи я вспоминаю слова ученого с мировым именем Вавилова. Несмотря на трагическую судьбу, а он умер в саратовской тюрьме за свои научные убеждения, он не отказался от них. В то время генетику не признавали, но он стоял на своих принципах. Было такое, что с высоких трибун я говорила о проблемах в нашей работе, и это не нравилось вышестоящему руководству, но молчать не могла. Пыталась решать какие-то вопросы. Хотя это мешало карьере, мешало занимать руководящую должность, хотя я к ней и не стремилась. Но я не жалею. Я ученый, я люблю свои опыты, свои колбы, свои семена, реактивы… Многолетние научные труды, которые ведутся в команде ученых, невозможно сделать качественно, если будет разлад в команде.

– Ваших учителей в науке можно назвать "Адал азамат"?

— Мне везет на таких людей. Я окружена ими. Кудайберген Бекжанов, Сергей Сон, Тамара Бурсова. Я расскажу, как я получила свою путевку в науку от таких людей. После окончания Кызылординского гуманитарного университета я была принята на кафедру биологии и экологии в качестве преподавателя-стажера. Хотелось учиться дальше. И я обратилась за советом и просьбой помочь с выбором аспирантуры к кандидату биологических наук, доценту той же кафедры, руководителю моей дипломной работы – Сону Сергею Мироновичу. К сожалению, а теперь к счастью, написав несколько писем в ведущие вузы Казахстана, мы остались без ответа. Сергей Миронович, несмотря на твердость характера и крепость духа, очень сильно переживал и, успокаивая, говорил: "Все, что ни делается, делается к лучшему. Мы найдем выход и верное разрешение данного вопроса". Однажды на кафедре, занимаясь подготовкой к предстоящим лекциям, Сергей Миронович буквально вскочил с места, поднял руки вверх и несколько раз громко произнес: "Сариев, Сариев, Сариев – мой друг, ты наше спасение!". Не мешкая, взял белый лист бумаги, стал быстро что-то писать. Вручив мне письмо, твердо и уверенно сказал: "Не нужно медлить, время – золото, как можно быстрее отправляйся в Алма-Ату к моему другу Борибаю Сариевичу, я уверен, он поможет тебе, а твои лекции я беру на себя". Он написал теплое письмо с кратким содержанием рекомендательного характера, но, проникнутое могущественной силой, силой дружественных и доверительных отношений, оно стало моей путевкой в науку. Это письмо я храню до сих пор. Вы можете спросить, почему я остановилась именно на этом эпизоде? Внимательно прочитав письмо и сразу же переговорив с заведующей аспирантурой Фаиной Бахытовной, Борибай Сариевич со свойственным ему олимпийским спокойствием сказал: "Ну что ж, готовься к вступительным экзаменам". Сейчас, когда я оглядываюсь в то счастливое прошлое, хочется сказать, что мне повезло с учителем, и я с гордостью могу заявить, что являюсь ученицей Борибая Сариевича. Быть его учеником – это большая ответственность. Это выдающийся казахстанский ученый-селекционер. Мы называем его Король ячменя. Да, быть может, десяток лет тому назад я не придала бы этому значения, но теперь, с годами, я стала осознавать, в чем ценность настоящей дружбы, искренних, уважительных и доверительных отношений. Ведь в современное время значимость дружбы сильно пошатнулась, как и другие моральные и нравственные ценности.

— Были моменты, когда вы не достигали желаемых результатов?

— Такие моменты были. Тогда Борибай Сариевич мне говорил: "Лаура, в науке, отрицательный результат – тоже результат, который, несомненно, нужно учитывать в дальнейшей исследовательской работе". Его следующее наставление стало девизом моего жизненного пути: "Самое главное свойство ученого – это умение делать собственные выводы, иметь свою точку зрения, свое личное мнение и ни в коем случае не перенимать чужого. Но всегда будь готова его изменить, если получишь достоверную информацию, которая опровергает твои предыдущие взгляды. Ты должна воспитать в себе сдержанность и разумно подходить к любой возникшей проблеме". Эти качества, безусловно, являются необходимым фундаментом на трудном пути профессионального и личностного становления человека.