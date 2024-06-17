Свыше 30 лет посвятила здравоохранению акмолинский врач-нарколог Ботагоз Габдуллина

Врач высшей категории, нарколог-психиатр Акмолинского областного центра психического здоровья Ботагоз Габдуллина известна далеко за пределами Кокшетау и области. Ее благодарные пациенты живут в различных регионах страны.

Родилась в селе Игилик Зерендинского района, окончила Целиноградский медицинский институт. Трудовую деятельность начала в районной больнице Айыртауского района, села Саумалколь, Северо-Казахстанской области. Примечательно, что дочка нашей героини Жансая пошла по стопам матери и учится в Карагандинском медицинском институте. Сфера наркологии является одной из самых сложных в медицине, ведь специалистам данной отрасли нужно очень глубоко изучать корень проблемы каждого пациента, проживать все его эмоции и работать в тандеме с психологами.

"С детства мечтала быть врачом и гордо носить белый халат, помогать другим, быть полезной для сограждан. Прошел 31 год, как я работаю в сфере наркологии, видела множество историй, когда зависимость приводила к летальным исходам, разрушала семьи, заканчивалась продолжительной и мучительной болезнью. Это очень сложно, но на сегодняшний день есть все возможности лечить и предотвратить серьезные последствия болезни. Медицина региона шагнула вперед, есть все препараты и методы для стационарного лечения. Однако главное условие для выздоровления человека с алкогольной или наркотической зависимостью – осознанное желание лечиться и начать новую жизнь. У таких пациентов всегда есть большая вероятность того, что они справятся и начнут жизнь с чистого листа", – отметила Ботагоз Кабдыгалымовна.

Сообщается, что областной центр психического здоровья ежедневно принимает порядка 20 новых пациентов. Как уведомили специалисты центра, возраст недуга растет, наркоманией и алкоголизмом страдает молодежь в возрасте до 20 лет. Многих приводят на лечение близкие на принудительной основе, некоторые приходят с самообращением. На сегодняшний день в центре имеется 50 коечных мест, в которых больные могут лечиться до 55 дней. Как говорят наркологи региона, с каждым годом количество зависимых увеличивается.

"В сутки к нам попадает от 10 до 20 пациентов. Алкоголизм и наркомания молодеет, очень беспокоит, что подростки становятся приверженцами этих вредных привычек. Одна из причин – безработица среди молодежи и свободное времяпровождение. Когда человеку нечем заняться и нет цели, он начинает искать, чем занять себя, а наркомания и алкоголизм слишком распространенные явления в нашем обществе. К тому же, бывают такие пациенты, которые никогда ни в чем не нуждались и были на обеспечении родителей, они также становятся жертвами зависимости. Многие обращаются к нам будучи на грани психической болезни. Очень жаль родных и близких в таких случаях. Мы оказываем всю необходимую медикаментозную, профессиональную и психологическую помощь, самое главное, чтобы пациент был настроен на выздоровление", – акцентировала Ботагоз Габдуллина.

На вопрос, правда ли то, что женский алкоголизм более опасен, чем мужской, спикер ответила следующее.



"Женский алкоголизм сложнее вылечить, чем мужской, мужчины легче поддаются лечению, их проще уговорить. С больными работают наши психологи. Зачастую мужчины отказываются от алкоголя ради водительского удостоверения, чтобы снова иметь возможность управлять собственным автомобилем. В любом случае, терять надежду не нужно! Всегда есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. Также, хотелось бы сказать, что гарантий никаких мы не даем, результат лечения зависит от настроя человека, больной должен сам понимать и осознавать, для чего ему необходимо бросить употреблять. Хотелось бы сказать, что алкоголизм начинается с обычных посиделок по выходным, если доза алкоголя увеличивается, то есть вероятность, что человек постепенно входит в зависимость. К тому же, когда на второй день похмеляются, это уже вторая стадия алкоголизма. Человек может стать алкоголиком, если часто будет употреблять. Также имеет значение наследственный фактор и пример родителей: если ребенок видит, что дома выпивают алкогольные напитки, то, вырастая, он будет повторять этот опыт", – подчеркнула Ботагоз Кабдыгалымовна.

Что примечательно, сама героиня не употребляет алкоголь, так как плохо переносит его и сталкивается с сильными головными болями.

Сообщается, что в областной центр психического здоровья с начала года обратились 8537 акмолинцев, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. На добровольное лечение в текущем году прибыло 109 человек, из них 107 выписались. На принудительном лечении в селе Селетинское было 111 акмолинцев, 89 из них успешно были выписаны. В целом, с начала года в стационарах области пациенты находились 16 157 дней.