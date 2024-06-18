Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Мангистауской области

Экологические акции на историко-культурных объектах.

18 июня в Мангистауском районе была проведена очередная уборка в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан". На этот раз от мусора была очищена территория историко-культурного комплекса "Отпан тау". Волонтеры собрали бытовые отходы и навели порядок как внутри здания, так и на прилегающей территории.

В акции приняли активное участие более 20 молодых людей из молодежного отряда "Жасыл ел". Участники отметили важность содержания историко-культурного комплекса в чистоте и уюте для всех отдыхающих, а также призвали жителей и гостей района поддерживать чистоту окружающей среды.

Историко-культурный комплекс "Отпан тау" расположен в 15 км восточнее села Жынгылды Мангистауского района. Ранее в рамках акции "Таза Қазақстан" в районе были организованы субботники на территории урочища Ыбыкты сай, подземной мечети Бекет ата в местности Тобыкты, некрополя Масат ата, а также в Акмыше и Шеркале. Кроме того, было посажено 200 деревьев в селе Онды, 100 деревьев в селах Жынгылды и Жармыш и 30 деревьев в селе Шебир.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Также в рамках акции "Таза Қазақстан" проведены работы по уборке на некрополе Кошкар ата, расположенном в селе Акшукур Тупкараганского района. В нем приняли участие сотрудники Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева и сотрудники Мангистауской областной универсальной библиотеки имени К. Сыдиыкова.

Некрополь Кошкар ата расположен в 17 километрах от города Актау в северо-западном направлении. Некрополь включен в государственный список памятников истории и культуры местного значения, а также в список сакральных объектов регионального значения Мангистауской области. В результате исследовательской работы здесь зафиксирован 81 исторический памятник.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Акция "Таза Қазақстан" продолжилась на территории некрополя Бердібек әулие возле села Баянды Мунайлинского района. Свой вклад в акцию внесли артисты Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина, коллектив государственного архива Мангистауской области, а также коллектив МЦКК "Отпан" при областном управлении культуры, развития культуры и архивного дела.

Некрополь Бердібек әулие, расположенный в 19,5 км к северо-востоку от города Актау, внесен в государственный список памятников истории и культуры местного значения. На некрополе имеются надгробия, каменные ограды и различные формы, сделанные из камня. Главным объектом здесь является камень древнего купола, который был заложен горизонтально и сделан из полуобработанного ракушечника, смешанного с глиной.

Далее акция "Таза Қазақстан" продолжилась на территории урочища Бозжыра в Каракиянском районе. С начала года ущелье Бозжыра, расположенное на территории государственного заказника "Жабайыушкан", посетили более 1 тыс. туристов из разных стран. И из-за большого количества туристов происходит скопление различных отходов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В акции приняли участие инспекторы КГУ "Кызылсайский государственный региональный парк" и активная молодежь. В ходе акции было собрано более 20 мешков различного мусора.

Кроме того, глава заказника "Жабайыушкан" Ж. Есенгалиев провел разъяснительную работу для молодежи, приезжающей на туристскую территорию. Он рассказал о важности содержания территории в чистоте, уделения строгого внимания правилам пожарной безопасности, соблюдения мер максимальной безопасности, в частности предупредил, что не нужно приближаться к скалам с высокими вершинами.

Наряду с этим в рамках акции "Таза Қазақстан" НПУ "Эко Мангистау" запущены новые экологические проекты. Неправительственное учреждение "Эко Мангистау" при поддержке МИО объявило о запуске трех значимых экологических проектов, направленных на улучшение экологической устойчивости региона, повышение уровня экологической осведомленности и активизацию экологического движения среди жителей Мангистауской области.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Проекты "ЭкоRevolut: инновации для устойчивого завтра" и "ЭкоВзгляд: забота о природе в Мангистауской области" направлены на:

улучшение системы обращения с твердыми бытовыми отходами;

повышение эффективности водопользования;

повышение уровня экологической осведомленности и формирование ответственного отношения к природе среди жителей области.

В рамках этих проектов уже проведено несколько акций по очистке уникальных природных территорий Мангистау с участием более 200 добровольцев. Запущен конкурс "Эко Школьник" по сбору макулатуры на летних каникулах и учреждена престижная премия "Признание" за вклад в охрану окружающей среды. Впервые эта премия была выдана в 2016 году в Актау, среди номинантов – Олжас Сулейменов и экс-аким Мангистау Алик Айдарбаев.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Запланированные мероприятия включают:

ознакомительные акции по сортировке и сбору ТБО;

конкурсы рисунков и видеороликов среди учащихся;

конкурс на лучшие экологические практики среди жителей и предпринимателей;

информационно-образовательные кампании в социальных сетях;

конкурсы для СМИ и блогеров;

экологические акции на природе осенью этого года.

Все эти мероприятия соответствуют инициативе президента Токаева "Таза Казахстан", направленной на оздоровление окружающей среды.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Проект "ECOVIBE AKTAU: АКТИВИЗМ. ИННОВАЦИИ. СООБЩЕСТВО", впервые инициированный акиматом города Актау, нацелен на:

создание устойчивой экологической и социально ответственной среды в Актау;

активизацию молодежи и сообщества;

внедрение инновационных подходов к охране окружающей среды и общественного имущества.

Проект включает конкурсы "Трансформация", направленные на определение "Лучшего двора", "Лучшего подъезда", "Лучшего ЖХ" и "Лучшего дворника", а также конкурс среди мобилографов на создание видеороликов об озеленении, переработке отходов, энергоэффективности, борьбе с вандализмом и других экологических темах. НПУ "Эко Мангистау" приглашает всех принять активное участие в этих инициативах и внести свой вклад в создание более устойчивого и экологически безопасного будущего для Мангистауской области.