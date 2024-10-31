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В Жамбылской области продолжается экологическая акция "Таза Қазақстан"

Продолжается в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:47 Фото: акимат Жамбылской области
Экологическая акция, стартовавшая весной, объединила более 800 тысяч жителей региона и традиционно продолжилась осенним месячником по благоустройству.

В городе Таразе в рамках экоакции "Күзгі тазалық" был очищен от мусора парк "Сәби қоры". Участники акции собрали мусор и отвезли его на городской мусорный полигон.

"Город отличается не только красивыми и оригинальными зданиями но и своим внешним обликом, чистотой. Ответственное отношение к к порядку – главная задача кождого его жителя. Если горожане будут содержать дворы своих домов в чистоте, убирать мусор, это, несомненно, окажет положительное влияние на окружающую среду. Уверен, что в результате акции Тараз станет городом, где древняя история гармонично будет подчеркнута чистотой и порядком, зелеными парками и скверами. Подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры у подрастающего поколения", — говорит эковолонтер Ерхан Мелдебек.
Продолжается в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:47

Фото: акимат Жамбылской области

Не осталась в стороне от участия в акции и жамбылская молодежь. В этот день в рамках мероприятия "Таза қала" молдые экоактивисты провели уборку в парке имени К. Рыскулбекова.

Такие же акци состоялись во всех районах области. В частности, был убран мусов в парках и скверах сельских населенных пунктов, вблизи многоэтажных жлых домов, в местах массового отдыха.

В Байзакском районе представители ДЧС и Жамбылского производственного филиала "ҚазТрансАймақ" провели профилактические мерорпиятия для населения. Такая же работа осуществлена в Жамбылском и Таласском районах.

Продолжается в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:47

Фото: акимат Жамбылской области

В Жуалынском районе с учащимися школ организован семинар "Таза Қазақстан – таза әлем", в Кордайском районе — встреча со студентами колледжа "Береке" под названием "Таза Қазақстан", в Меркенском районе – проведена работа с населением.

Также с молодежью Мойынкумского района проведен челлендж "Чистота начинается с себя", в городе Жанатасе Сарысуского района наведен порядок вокруг монумента" "Даңқ", в районе Т. Рыскулова – в парке "Ардагерлер".

Продолжается в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:47

Фото: акимат Жамбылской области

В Шуском районе депутаты раймаслихата встретились со студентами колледжа № 10 и провели профилатическую акцию с ними.

На сегодняшний день в рамках акции очищена территория вокруг 60 историко-культурных памятников, 143 парков и скверов. Приведены в порядок 829 км каналов и арычной системы, 132,5 тыс. дворов и 4,8 тыс. км уличных дорог. Вывезено 23 265 тонн мусора. Высажено около 60 тысяч саженцев деревьев различных пород.

В ходе акции было задействовано 1016 единиц техники.

Продолжается в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:47

Фото: акимат Жамбылской области

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