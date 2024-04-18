Журналисты ВКО поддержали экоакцию "Таза Қазақстан"

В регионе продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан". Эта неделя посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников и проходит под названием "Киелі мекен".

Экоакцию активно поддерживают жители Восточного Казахстана. Сегодня журналисты, волонтеры, а также жители Уланского района очистили территорию уникального комплекса эпохи бронзы "Ак Баур".

"Содержать родную землю в чистоте очень важно, в первую очередь для будущего поколения. Особенно необходимо ухаживать за историческими памятниками, которые являются драйвером внутреннего туризма. Журналисты региона с удовольствием поддержали экоакцию", – отметил председатель ВК областного филиала Союза журналистов РК Мерей Кайнарулы.

Фото: пресс-центр ВКО

По словам заместителя акима Уланского района Куата Окасова, в рамках акции запланирована посадка 50 елей на территории памятника "Ак Баур" и археологического музея в селе Бестерек с участием ветеранов.

"Некоторые участники акции до этого не были на "Ак Бауре", для них это просвещение в культурном плане. Они прогулялись по территории уникального комплекса, зарядились энергетикой этого уникального места", – поделился специалист музея Максим Половцев.