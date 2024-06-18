Свыше 20 лет посвятила работе в общественном транспорте кондуктор из Кокшетау Даметкен Торегулова

Жизнь в городе сложно представить без общественного транспорта. Работу водителей автобусов и кондукторов сложно переоценить – они работают с раннего утра до позднего вечера, неся ответственность за безопасность пассажиров на дорогах.

Наша сегодняшняя героиня, 67-летняя Даметкен Торегулова, работает в сфере общественного транспорта 24 года, за это время она набралась колоссального опыта и не может представить свою жизнь без любимой работы. На вопрос, как она справляется с такой сложной работой в моральном и физическом плане, она ответила, что привыкла и не устает.

"Я никогда не устану от своей работы, люди, остановки, районы города – все это моя стихия. Я 24 года тружусь в данной сфере. Для меня работа – источник энергии, здесь я общаюсь с людьми и остаюсь в тонусе. Конечно, необходима хорошая память, стойкость и выдержка. Не всегда все легко в нашей профессии. Я просыпаюсь в 5 утра, есть такие рейсы, которые начинаются в 6 утра, далее мы работаем до 9-10 вечера, и в таком режиме работаю каждый день. Отдыхаю всего лишь три дня в месяц, и этого мне достаточно, иначе зачахну дома в скукоте. Многие спрашивают, как я справляюсь при давке в автобусе, очень просто: люди освобождают пространство, выходя на своей остановке. У меня хорошая память, я запоминаю тех, кто обилетился при входе, а кто стоит просто так. Часто бывают пассажиры, выпившие алкоголь, они не покупают билет, из- за этого происходят конфликты, благо, у нас народ дружный, вошедшие пассажиры платят за него. А есть и те, кто хочет ездить бесплатно, но мы им объясняем, что такого не бывает. Бывают случаи, когда в автобус садятся бездомные. Все это издержки нашей профессии. Вообще людям в состоянии сильного алкогольного опьянения нельзя ездить в общественном транспорте, хотелось бы, чтобы об этом знали как можно больше людей". Даметкен Торегулова

Как сообщила героиня, она уже 10-й год находится на пенсии, однако благодаря любви к профессии и тяге к общению с людьми продолжает работать. К тому же, Даметкен Муратовна призывает молодежь к трудолюбию.

"Сейчас молодежь сутками сидит в смартфонах, из-за этого не высыпаются. К примеру, у меня простой телефон, я не зависаю в социальных сетях, поэтому не устаю так, как они. Я думаю, поэтому наша молодежь особо не идет работать к нам, ведь для этого нужны силы, концентрация внимания и хорошая память. К примеру, мы получаем хорошую зарплату для Кокшетау. Призываю безработную молодежь к труду и самореализации! Ведь это замечательно, когда ты становишься специалистом в своей сфере. Мне очень приятно видеть своих пассажиров, которые ездят со мной на протяжении 10 лет. Я знаю их остановки. Не представляю себя в другой работе. И плюсы в ней тоже имеются, к примеру, я езжу бесплатно на общественном транспорте (смеется). Покидать свое место я еще не планирую, буду работать как минимум еще три года, а дальше посмотрим". Даметкен Торегулова

Стоит отметить, что городские автобусы служат не только средством передвижения граждан, но и информационной площадкой. К примеру, в маршрутных автобусах города Кокшетау размещаются информационно-разъяснительные буклеты об ответственности за совершение наркоправонарушений, информация о принятии необходимых действий при обнаружении закладок с запрещенными веществами. Как сообщило руководство автопарка, планируется обновление автобусов.

"В ближайший месяц планируем закупить еще семь новых автобусов. На сегодняшний день в ТОО работает 140 сотрудников, имеется порядка 35 автобусов, в которых трудятся свыше 50 водителей и 45 контролеров. Имеется дефицит кадров, так как работа кондуктора и водителя автобуса сложная морально и физически, кондуктора приходят и уходят, если говорить о водителях, то на сегодняшний день для водителей автобусов усложнили процесс получения водительского удостоверения, поэтому нам требуются и водители". Заместитель руководителя ТОО "Сейнур" Нурлан Сейдалин

Напомним, автопарк работает с 19 мая 1998 года, в этом году исполнилось 26 лет со дня образования ТОО.