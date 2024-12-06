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Парк общественного транспорта города Тараза пополнился 20 новыми автобусами

Парк общественного транспорта Тараза, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:05 Фото: медиа-центр акимата города Тараза
Приоритетным направлением трехлетнего плана развития города Тараза является обновление общественного транспорта. За последние 2 года в этом направлении ведется системная работа. Так, сегодня в город доставлено 20 новых автобусов.

В мероприятии по этому случаю принял участие аким города Бакытжан Орынбеков, который торжественно вручил перевозчикам ключи от общественного транспорта.

Парк общественного транспорта Тараза, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:05

Фото: медиа-центр акимата города Тараза

В частности, из 15 единиц автобусов марки "Isuzu", доставленных ТОО "Аулиеататранспасс", 8 заменят устаревшие автомобили на маршруте №44, остальные 7 выйдут на маршрут №23. А из 5 автобусов, принадлежащих ТОО "RashLau", 3 переданы на маршрут №13, а 2 дополнят маршрут №18. Все автобусы произведены в Узбекистане, их вместимость — 70 человек, они оборудованы пандусом с низким полом.

Парк общественного транспорта Тараза, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:05

Фото: медиа-центр акимата города Тараза

В рамках Карты развития, ориентированной на три года, в 2023 году в древний город было доставлено 73 единицы новых автобусов, а уже в этом году их количество пополнилось 155 автобусами. Таким образом, плановый рубеж в этом году по приобретению 70 автобусов перевыполнен. В результате возобновились маршруты №13, №18, №41, полностью обновлены маршруты №28, №34, №46, №54, №55, №61, №33, №40, №16, №44, а на маршрутах №12, №23, №29 автобусы обновлены частично.

Парк общественного транспорта Тараза, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:05

Фото: медиа-центр акимата города Тараза

Парк общественного транспорта Тараза, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:05

Фото: медиа-центр акимата города Тараза

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