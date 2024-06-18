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Дату запуска ракетного комплекса "Байтерек" озвучили в МЦРИАП

МЦРИАП, Казахстан, космическая отрасль , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 16:54 Фото: пресс-службы космодрома
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на пресс-конференции в правительстве 18 июня 2024 года прокомментировал ситуацию вокруг пускового комплекса "Байтерек", сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев рассказал, что совместный проект "Байтерек" имеет место быть.

"Есть технико-экономическое обоснование, которое утверждено, и в его рамках предусмотрены инвестиции в этот комплекс. Есть пуски, которые могут осуществляться только у нас, это пилотируемые запуски, поэтому раз такой совместный комплекс развивается, интерес по дальнейшему его развитию есть", – сказал министр.

По его словам, сейчас есть договоренности по улучшению условий.

"Вместо двух запусков россияне берут на себя обязательство, что будут три запуска осуществлять, это плюс к тому, что еще на частной основе будут привлекаться к запуску. Сейчас идет строительство, модернизация и будут осуществлены технические запуски, и если мне память не изменяет, 2027 год по плану стоит, что уже полноценные запуски будут производиться", – указал он.

30 мая 2024 года сообщалось, что правительство РК одобрило перенос начала летных испытаний космического комплекса "Байтерек" на 2025 год.

Ранее завершение строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" было запланировано на 2023 год.

"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В данном проекте российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса "Зенит-М" через выполнение госзадания.

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