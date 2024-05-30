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Законодательство РК

Правительство РК одобрило перенос начала летных испытаний космического комплекса "Байтерек" на 2025 год

Правительство РК утвердило перенос летных испытаний космического ракетного комплекса &quot;Байтерек&quot; на 2025 год, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 15:37 Фото: пресс-службы космодрома
Правительство РК приняло постановление от 28 мая 2024 года "О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством РК и правительством России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", – говорится в документе.

Согласно поправкам, стороны обеспечивают начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса в 2025 году. 

При этом планируется осуществить не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" до 2027 года.

Также добавлено, что размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями будет осуществлено в количестве не менее трех пусков в год в период с 2028 по 2039 год.

Кроме того, предусмотрено размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями в период с 2028 по 2039 год в рамках реализации казахстанских государственных.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Ранее завершение строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" было запланировано на 2023 год.

"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В данном проекте российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса "Зенит-М" через выполнение госзадания.

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