Правительство РК одобрило перенос начала летных испытаний космического комплекса "Байтерек" на 2025 год
"Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", – говорится в документе.
Согласно поправкам, стороны обеспечивают начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса в 2025 году.
При этом планируется осуществить не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" до 2027 года.
Также добавлено, что размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями будет осуществлено в количестве не менее трех пусков в год в период с 2028 по 2039 год.
Кроме того, предусмотрено размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями в период с 2028 по 2039 год в рамках реализации казахстанских государственных.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Ранее завершение строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" было запланировано на 2023 год.
"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В данном проекте российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса "Зенит-М" через выполнение госзадания.