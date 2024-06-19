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Законодательство РК

Стали известны промежуточные результаты устранения последствий паводков

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 08:31 Фото: пресс-служба правительства РК
18 июня Канат Бозумбаев выяснил результаты устранения последствий паводков в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, вице-премьер провел совещание по вопросам восстановления жилфонда, социальных объектов, дорожной и инженерной инфраструктуры, объектов электроэнергетики, связи, малого и среднего бизнеса.

Так стало известно, что в Акмолинской области на сегодняшний день возводят 273 новых жилых дома. Строятся многоквартирные дома в Атбасаре, где в октябре планируют заселить 165 семей. Еще в трех пострадавших от паводков районах идет строительство 108 индивидуальных домов. Для 143 семей было выкуплено жилье. На стадии оформления находятся еще 45 квартир. В области восстанавливают две школы и детские сады.

В Актюбинской области проведена оценка всех пострадавших домов, по 1840 домам был возмещен ущерб. 250 домов были выкуплены, еще 88 выкупят в течение недели. Региону необходимо восстановить 22 социальных объекта. Ведется строительство двух школ и трех детских садов. Восстанавливается дорожная инфраструктура и мосты. Также предстоит оказать помощь 76 субъектам МСБ.

В Атырауской области из 2663 пострадавших домов по 2599 заключены договоры на возмещение ущерба. Помощь оказана 69 субъектам МСБ. Полностью возмещен ущерб по пострадавшему скоту. Проблемы по инженерной инфраструктуре устранены, ведется ремонт дорог. Восстанавливаются три школы, еще одну отстроят заново.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 08:31

Фото: primeminister.kz

В Западно-Казахстанской области ремонтируют 13 социальных объектов. Восстанавливаются дороги и мосты. Продолжается обследование 570 дачных домов.

В Костанайской области 468 домов не подлежат ремонту. Идет строительство 153 новых домов. Жилье остальным пострадавшим будет выкуплено в течение недели. В городе Аркалык строится 50-квартирный дом. Таким образом, все работы по жилищному фонду в области завершатся к 1 сентября. Идет также ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры, строится обводная дамба.

В Северо-Казахстанской области от паводков пострадали 165 субъектов МСБ. Принимаются заявки на возмещение ущерба. Начато строительство 620 домов. 100 домов уже сданы. 391 семье приобрели квартиры. Начался ремонт дорог и насосной станции в Петропавловске.

Ранее стало известно о строительстве домов в селах Жагабулак и Бирлик Актюбинской области.

Алия Абди
Правительство РК Бозумбаев Канат Казахстан Паводки-2024 2024 год МСБ Строительство Строительство дорог Хорошие новости
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