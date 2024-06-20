Национальный проект "Комфортная школа": как осуществляется масштабная модернизация школьной среды?

В этом году по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева полным ходом идет реализация пилотного национального проекта "Комфортная школа".

Уже через несколько месяцев первые учебные заведения распахнут свои двери, что позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения в нашей стране.

Для достижения этой цели единый оператор национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction" тесно работает с представителями бизнес-сообщества и государственных ведомств, так как для успешной реализации такого масштабного проекта необходима координация и взаимодействие между участниками на всех этапах. Создание комфортной среды – это долгосрочный процесс. Поэтому необходимо постоянно анализировать и оценивать результаты пилотного проекта, вносить изменения и улучшения, чтобы реализация соответствовала ожиданиям казахстанцев. Единый оператор нацпроекта подчеркивает, что при создании комфортной образовательной среды важную роль играет опыт строительных компаний, которые понимают цели проекта и могут применять свой профессиональный опыт не просто для строительства физических помещений, а для создания благоустроенных пространств, в которых учащиеся и учителя будут чувствовать себя в безопасности и комфорте.

Не будет преувеличением сказать, что широкая общественность не только следит за ходом реализации национального проекта со стороны, но и принимает в нем непосредственное участие. Архитектурные и дизайнерские решения комфортных школ дважды выносились на открытое обсуждение, где каждый неравнодушный житель мог принять непосредственное участие в создании школ будущего. Представители разных профессий, члены общественных организаций, учащиеся, родители, педагоги и простые граждане могли напрямую высказывали свои конструктивные идеи и предложения касательно того, как же еще улучшить существующие проекты. АО "Samruk-Kazyna Construction" фокусирует свое внимание на активном информировании и максимальной вовлеченности общественности в реализацию национального проекта. Единый оператор не раз подчеркивал, что проект национальный, а это значит, что требуется учитывать потребности и мнения конечных эксплуатантов, чтобы сделать школы наиболее комфортными для всех.

Казахстан уверенно встал на путь модернизации школьной среды. Первого сентября планируется ввести в эксплуатацию 98 комфортных школ на более чем 150 000 ученических мест в две смены. Школы будут оснащены передовыми STEM-лабораториями, кабинетами робототехники, хореографическими залами, зонами отдыха и нетворкинга. В каждом классе установят интерактивную доску и современные компьютеры.

Согласно утвержденной Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023-2029 годы, предусматривается:

обновление учебных программ для развития компетенций ХХI века;

поддержка сельских школ;

подготовка и повышение квалификации педагогов;

строительство новых школ и реновация действующих.

В реализации национального проекта большое внимание уделено устранению существующих различий в качестве оснащения между сельскими и городскими учебными заведениями. Это особенно важно, так как современные технологии и коммуникации в большинстве случаев недоступны для сельских школьников, что негативно сказывается на качестве образования в целом. Поэтому 163 объекта образования, или 44% комфортных школ, возведут в селах, а 56%, то есть 206 школ, – в городах. Таким образом государство инвестирует в молодежь – будущее страны, создавая ей все необходимые условия для развития и образования, ведь дальнейшее стратегическое развитие страны буквально зависит от будущих лидеров, предпринимателей, ученых и творцов.

Если говорить про зарубежный опыт, то страны Скандинавии по праву считаются лидерами в сфере гармоничного и всестороннего образования. Так, в Финляндии государство берет под свою ответственность практически весь процесс формирования ребенка как личности. В этом вопросе большое влияние оказывает именно комфортная среда обучения. Это позитивно сказывается на психологии учащихся и способствует выявлению их профессиональных способностей на самых ранних этапах становления.

Новые школы с современной инфраструктурой, комфортными условиями обучения и инновационными подходами к организации учебного процесса сейчас жизненно необходимы. Это важный шаг на пути к развитию потенциала каждого ученика. Опыт пилотного национального проекта должен стать новым стандартом как для сферы образования, так и для сферы строительства.

Компания "Samruk-Kazyna Construction" внедрила ряд передовых инструментов и механизмов в строительство социальных объектов, которые успешно прошли проверку и доказали свою эффективность. В национальном проекте "Комфортная школа" впервые апробирован механизм ЕРС-контрактов. Такая практика успешно применяется за рубежом и позволяет в кратчайшие сроки реализовывать крупные проекты. Преимуществом договоров ЕРС является комплексный подход, в котором параллельно ведутся работы по проектированию, строительству и оснащению школ, а также обеспечению всем необходимым оборудованием и инфраструктурой. Со стороны единого оператора проводится проверка каждого заключенного договора, проектно-сметной документации, всех материалов, товаров и оборудования, а также использования в строительстве материалов отечественного производства.

Строительно-монтажные работы начинаются с момента завершения проверки того или иного чертежа на соответствие всем требованиям, не ожидая длительного получения сметной документации. Благодаря такому подходу качественное строительство начинается до получения заключения ПСД, а сроки значительно сокращаются. Поэтому проект и является "пилотным". Тестируется новая методика.

Помимо этого, весь документооборот нацпроекта переведен в электронный формат благодаря информационной системе Е-Qurylys, интегрированной с кросс-платформой Bitrix. Новшество позволяет надзорным органам в режиме реального времени не только следить за отчетностью, но и контролировать ход строительных работ благодаря камерам видеонаблюдения.

Инициатива единого оператора АО "Samruk-Kazyna Construction" о переводе документооборота в электронный формат была воспринята подрядными организациями негативно, многие отказываются от перехода тем самым саботируя строительный процесс, хотя такая система обеспечивает прозрачность проекта и снижает коррупционные риски.

Кроме того, проект находится под пристальным контролем специалистов авторского и технического надзора. За организациями, осуществляющими технадзор малогабаритных школ производится проверка дочерней компанией - Самрук-Казына Девелопмент, что обусловлено наличием у компании специалистов 1 категории, обладающих глубокими знаниями и профессиональным опытом в области строительства.

Единый оператор национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction" отмечает, что ключевой составляющей успешной проектной работы являются планирование, контроль и координация на всех этапах строительства. Особое внимание уделяется вопросам охраны труда и техники безопасности.

Однако на сегодняшний день казахстанский строительный рынок сталкивается с устаревшими подходами и низким уровнем применения новых современных технологий, что мешают некоторым подрядным организациям быть конкурентоспособными на мировом рынке. Необходимы системные изменения, а именно внедрение BIM-технологий и переход всего сектора на электронный формат документооборота.

Для успешной реализации этих инициатив необходимо обучение и переподготовка казахстанских специалистов. Требуется важные шаги в организации курсов и тренингов, а также перенос знаний от иностранных экспертов к отечественным. Привлечение иностранных специалистов поможет строительным компаниям получить дополнительные знания и опыт для успешного внедрения современных технологий.

Пример реализации пилотного проекта "Комфортная школа" позволит выйти строительной отрасли Казахстана на абсолютно новый уровень. Все инновационные технологии и методы контроля обеспечивают прозрачность строительства. Эти новшества не только повышают эффективность и надежность, но и способствуют улучшению качества выполняемых работ. Такие подходы становятся все более востребованными и актуальными в наше время, где стремительное развитие технологий играет ключевую роль во всех сферах деятельности.