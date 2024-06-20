Модернизацию 5 тысяч км автодорог проведут в Казахстане за счет средств БРК

Во исполнение поручений главы государства и для реализации плана правительства РК по обеспечению экономического роста АО "Банк Развития Казахстана" профинансирует инвестиционный проект по восстановлению автодорог республиканского значения общей протяженностью более 5 тыс. км.

Долгосрочные кредитные средства в размере 450 млрд тенге будут выделены АО "НК "КазАвтоЖол" в рамках соответствующего соглашения. Реализация данных мер планируется в период 2024-2027 годов.

Инвестпроект будет реализован на всей территории Казахстана. Планируется восстановление как трасс республиканского значения, так и дорог, соединяющих областные центры с населенными пунктами Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областей.

Наряду с этим будут реконструированы аварийные мосты водопропускных труб. Также планируется запуск автоматизированной системы измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств на восстановленных участках дорог.

В целом реализация проекта внесет существенный вклад в раскрытие транспортно-логистического потенциала регионов путем улучшения технических характеристик автомобильных дорог. Повысится пропускная способность и комфортность транспортных магистралей. Будет дан импульс дальнейшему развитию сопутствующих населенных пунктов. Вырастет деловая активность населения. Ускорится процесс информатизации транспортных услуг. Сократятся финансовые и временные затраты на транспортные перевозки, что, в свою очередь, окажет положительное воздействие на развитие аграрного и промышленного секторов страны.

АО "Банк Развития Казахстана" – дочерняя структура холдинга "Байтерек".