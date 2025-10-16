В Казахстане открыли республиканскую дорогу Калбатау – Майкапшагай

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева завершены основные строительные работы по реконструкции автодороги республиканского значения Калбатау – Майкапшагай протяженностью 415 км, и сегодня было открыто движение транспорта.

В торжественной церемонии приняли участие аким области Абай Берик Уали, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев, депутаты Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов, Ерлан Саиров, Улыкбек Тумашинов, Ринат Зайытов и Максат Толыкбай.

Аким области Абай подчеркнул особую значимость трассы для жителей региона.

Фото: пресс-служба области Абай

"Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана особо отметил важность решения вопросов транспортной связанности регионов. Для транзитного Казахстана это направление имеет стратегическое значение. Сегодня мы стали свидетелями важного этапа инфраструктурного развития области. Символично, что дорога введена в эксплуатацию накануне главного государственного праздника – Дня Республики. Для жителей области это радостное событие, которого они долго ждали. Через область Абай проходит 184 км международного коридора, охватывающие Жарминский, Кокпектинский и Аксуатский районы. Эта дорога будет способствовать экономическому росту, развитию туризма и укреплению межрегиональных связей. От имени жителей области выражаю благодарность Министерству транспорта, руководству "КазАвтоЖол" и подрядным организациям", – отметил Берик Уали.

Фото: пресс-служба области Абай

Председатель правления "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение проекта.

"Автодорога Калбатау – Майкапшагай является ключевым элементом транспортной системы, соединяющим центральные и восточные регионы Казахстана с границей КНР. Реализация проекта способствует развитию транзитного потенциала, укреплению межрегиональных и международных связей, повышению безопасности дорожного движения и созданию комфортных условий для граждан. Это результат масштабной работы по модернизации дорожной инфраструктуры, направленной на устойчивое развитие экономики страны", – отметил он.

Строительство дороги финансировалось за счет Экспортно-импортного банка Китая с дополнительным софинансированием из республиканского бюджета.

Фото: пресс-служба области Абай

Проект охватил 10 участков общей протяженностью 415 км, из которых 184 км проходят по территории области Абай и 231 км – по Восточно-Казахстанской. В его реализации было задействовано 8 асфальтобетонных заводов, 1100 единиц дорожной техники и более 1800 специалистов.

В рамках реконструкции построено пять зон отдыха, 37 мостов, два путепровода, 349 водопропускных труб, а также два санитарно-гигиенических узла.

Фото: пресс-служба области Абай

В этом году в области Абай также ведутся масштабные работы по развитию транспортной инфраструктуры.

На ремонт и проектирование дорог местного значения и уличной сети населенных пунктов общей протяженностью 408 км выделены средства из бюджетов разных уровней.

Ведутся работы на 7 участках областных дорог протяженностью 109 км, на 14 участках районных дорог протяженностью 130 км и на 63 км улиц в населенных пунктах в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі". В Семее ремонтируются 52 улицы, в Курчатове – 42 км дорог.