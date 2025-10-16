#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
539.56
627.35
6.84
События

В Казахстане открыли республиканскую дорогу Калбатау – Майкапшагай

дорога, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 17:13 Фото: пресс-служба области Абай
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева завершены основные строительные работы по реконструкции автодороги республиканского значения Калбатау – Майкапшагай протяженностью 415 км, и сегодня было открыто движение транспорта.

В торжественной церемонии приняли участие аким области Абай Берик Уали, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев, депутаты Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов, Ерлан Саиров, Улыкбек Тумашинов, Ринат Зайытов и Максат Толыкбай.

Аким области Абай подчеркнул особую значимость трассы для жителей региона.

Фото: пресс-служба области Абай

"Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана особо отметил важность решения вопросов транспортной связанности регионов. Для транзитного Казахстана это направление имеет стратегическое значение. Сегодня мы стали свидетелями важного этапа инфраструктурного развития области. Символично, что дорога введена в эксплуатацию накануне главного государственного праздника – Дня Республики. Для жителей области это радостное событие, которого они долго ждали. Через область Абай проходит 184 км международного коридора, охватывающие Жарминский, Кокпектинский и Аксуатский районы. Эта дорога будет способствовать экономическому росту, развитию туризма и укреплению межрегиональных связей. От имени жителей области выражаю благодарность Министерству транспорта, руководству "КазАвтоЖол" и подрядным организациям", – отметил Берик Уали.

Фото: пресс-служба области Абай

Председатель правления "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение проекта.

"Автодорога Калбатау – Майкапшагай является ключевым элементом транспортной системы, соединяющим центральные и восточные регионы Казахстана с границей КНР. Реализация проекта способствует развитию транзитного потенциала, укреплению межрегиональных и международных связей, повышению безопасности дорожного движения и созданию комфортных условий для граждан. Это результат масштабной работы по модернизации дорожной инфраструктуры, направленной на устойчивое развитие экономики страны", – отметил он.

Строительство дороги финансировалось за счет Экспортно-импортного банка Китая с дополнительным софинансированием из республиканского бюджета.

Фото: пресс-служба области Абай

Проект охватил 10 участков общей протяженностью 415 км, из которых 184 км проходят по территории области Абай и 231 км – по Восточно-Казахстанской. В его реализации было задействовано 8 асфальтобетонных заводов, 1100 единиц дорожной техники и более 1800 специалистов.

В рамках реконструкции построено пять зон отдыха, 37 мостов, два путепровода, 349 водопропускных труб, а также два санитарно-гигиенических узла.

Фото: пресс-служба области Абай

В этом году в области Абай также ведутся масштабные работы по развитию транспортной инфраструктуры.

На ремонт и проектирование дорог местного значения и уличной сети населенных пунктов общей протяженностью 408 км выделены средства из бюджетов разных уровней.

Ведутся работы на 7 участках областных дорог протяженностью 109 км, на 14 участках районных дорог протяженностью 130 км и на 63 км улиц в населенных пунктах в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі". В Семее ремонтируются 52 улицы, в Курчатове – 42 км дорог.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"КазАвтоЖол" завершил реконструкцию дороги республиканского значения "Обход станции Шамалган"
12:54, 05 сентября 2024
"КазАвтоЖол" завершил реконструкцию дороги республиканского значения "Обход станции Шамалган"
Почти все дороги республиканского значения в Казахстане открыты
10:59, 16 апреля 2023
Почти все дороги республиканского значения в Казахстане открыты
На 25 участках дорог республиканского значения ввели ограничение
17:02, 14 января 2024
На 25 участках дорог республиканского значения ввели ограничение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: