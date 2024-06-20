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Законодательство РК

В Казахстане работают над созданием отечественных мессенджеров

Интернет , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 22:24 Фото: unsplash
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев 20 июня рассказал, что в разработке находятся отечественные аналоги мессенджеров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты узнали, есть ли в разработке отечественный аналог WhatsApp и Telegram.

"Я могу вас заверить, что сегодня стартап-комьюнити уже работают над подобными проектами. Мы сейчас за ними смотрим, наблюдаем, оказываем поддержку. Рано или поздно, думаю, мы это увидим. Сроки я вам говорить не будут, потому что завтра вы спросите – вот к этому сроку ты обещал такой стартап. Но это стартап, это рынок. Вы знаете, что на заре становления WhatsApp и Telegram всегда работали себе в минус, это очень большие деньги. Я даже сейчас не могу с уверенностью сказать, что это прибыльный бизнес для них", – ответил министр. 

По его словам, в WhatsApp нет никакой рекламы, чтобы зарабатывать. Мессенджер субсидируется за счет других продуктов.

"Нелегко найти такой стартап, построить такую бизнес-модель, чтобы еще мессенджер приносил деньги. Это однозначно работа в минус. Давайте терпения наберемся, наверное, наши гениальные стартаперы что-то придумают", – дополнил Жаслан Мадиев. 

Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек ответил, когда все госорганы перейдут на казахстанский аналог Zoom для проведения онлайн-конференций. 

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