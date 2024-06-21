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В Усть-Каменогорске продолжают вкладываться в городские окраины

В Усть-Каменогорске продолжают вкладываться в городские окраины, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 13:40 Фото: информационный центр Усть-Каменогорска
Программа развития микрорайонов в областном центре действует уже третий год и только набирает обороты. Городским властям удается все больше средств вкладывать в окраины и поселки, где иногда никакого благоустройства не проводилось по десятку лет.

Среди таких – один из старейших поселков города Шмелев Лог. В последние годы здесь провели централизованное водоснабжение, а в этом году впервые за много лет появится асфальт на нескольких основных дорогах.

В Усть-Каменогорске продолжают вкладываться в городские окраины, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 13:40

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

Среди флагманов программы также находится поселок Ахмирово. Эта быстрорастущая часть города является привлекательной для внутренних мигрантов за счет расположения и возможности получения участков под ИЖС. Однако, по словам местных жителей, развитие территории долгое время пребывало в стагнации. Ситуация начала постепенно меняться с 2018 года. За минувшее время в поселке появилась новая школа, заасфальтированы несколько главных и второстепенных дорог, запущен микроавтобусный пассажирский маршрут. В прошлом году в поселке завершили вторую очередь строительства сетей электроснабжения, что дало стабильное энергоснабжение для 635 домов. В 2024 году в поселке должны появиться еще 2,5 км асфальта, общедоступная детская площадка и более 140 новых точек уличного освещения. Рассматривается вопрос строительства поликлиники.

В Усть-Каменогорске продолжают вкладываться в городские окраины, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 13:40

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

"Так получилось, что в определенный момент у нас образовался перекос в развитии между центральными и окраинными районами. Конечно, центр – это центр. Его необходимо развивать, так как большая часть населения проводит здесь большую часть своего времени. К счастью, у нас тут проблем нет. Но если мы обратимся на периферию – в места, где люди живут, то увидим, что где-то нет элементарных вещей – асфальта, тротуаров, детской инфраструктуры. Именно поэтому мы и начали нашу программу. Каждый год встречаемся с жителями разных районов и составляем планы на год по работам, по поручению акима области Ермека Кошербаева работы продолжаются в данном направлении". Аким Усть-Каменогорска Омар Жаксылык
В Усть-Каменогорске продолжают вкладываться в городские окраины, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 13:40

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

Вместе с районами эволюционирует и сама программа. Прошлой осенью в рамках совместной работы с населением был опробован институт инициативных групп. Группы по несколько человек, выдвинутых от района тщательно прорабатывали вместе с сотрудниками акимата планы на 2024 год. Выбирали участки, где проложить асфальт, где провести освещение и так далее. Подобные группы были сформированы, например, в поселках Шмелев Лог и Левый Берег. Сейчас там подрядчики уже приступили к реализации планов, составленных самими жителями. Опыт такого планирования в акимате сочли успешным и будут расширять в дальнейшем.

В Усть-Каменогорске продолжают вкладываться в городские окраины, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 13:40

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

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