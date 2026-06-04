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Общество

40 метров гордости: в Усть-Каменогорске подняли Государственный флаг

Жители Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:53 Фото: акимат ВКО
В областном центре в День государственных символов Республики Казахстан торжественно подняли Государственный флаг. Его установили на 40-метровом флагштоке в амфитеатре областного центра – месте, которое власти хотят заново включить в городскую жизнь.

О важности нового объекта во время праздничного мероприятия сказал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

"Сегодня особая гордость наполняет сердца восточноказахстанцев. В самом центре Усть-Каменогорска, в одном из любимых и знаковых мест города, торжественно поднят Государственный флаг", – отметил глава региона.
Подняли Государственный флаг, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:53

Фото: акимат ВКО

По его словам, это место станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей областного центра. Нурымбет Сактаганов добавил, что амфитеатр встанет в один ряд с горой Казахстан, которая уже стала особым местом Восточного Казахстана, где величественно развивается Государственный флаг страны.

"Пусть наш флаг всегда гордо реет над казахстанской землей, оставаясь символом Независимости, мира, согласия и благополучия нашего народа", – сказал аким области.

Планы по обновлению амфитеатра ранее озвучивал аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов. Он признавал, что сама площадка есть, но пока от нее мало пользы: людям там просто нечего делать. Неловко, конечно, когда в городе есть амфитеатр, но нет повода туда прийти. Теперь власти хотят это исправить.

Подняли Государственный флаг, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:53

Фото: акимат ВКО

В городе намерены благоустроить территорию, сделать хорошую сцену и использовать площадку для мероприятий. Это должно разгрузить центральную площадь, где, по словам Алмата Акышова, в год будут проводить только 3-4 мероприятия. Остальные события постараются перенести в амфитеатр.

Ранее рассматривали вариант с 50-метровым флагштоком. Однако, по словам акима Усть-Каменогорска, такая конструкция оказалась недостаточно устойчивой, поэтому власти остановились на другой высоте. В итоге в центре города установили 40-метровый флагшток с Государственным флагом.

Подняли Государственный флаг, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:53

Фото: акимат ВКО

Флагшток стал частью более широкой идеи: не просто поставить символический объект, а вернуть амфитеатр в городскую повестку. Если планы реализуют, площадка сможет принимать концерты, праздники и другие городские мероприятия, а не простаивать.

Защищать спокойствие и единство родной страны, как отметил Нурымбет Сактаганов, – священный долг каждого гражданина. А уважение к государственным символам, по его словам, должно выражаться не только в торжественных речах, но и в честном труде ради развития независимого Казахстана.

Теперь у амфитеатра появилась понятная роль – стать новым общественным пространством для Усть-Каменогорска. Осталось главное – наполнить его событиями, людьми и нормальной городской жизнью.

Подняли Государственный флаг, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:53

Фото: акимат ВКО

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Айсулу Омарова
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