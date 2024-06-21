Известный российский хирург прооперировал 13 казахстанских детей

13 детей с пороками развития прооперировал в Актау доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юрий Соколов.

Лечение для пациентов было бесплатным в рамках менторского проекта Mumkindik от Корпоративного фонда "Жұлдызай". Сложнейшие операции сопровождались мастер-классом для казахстанских хирургов, в ходе которых отечественные специалисты изучили инновационные методики, обменялись опытом и повысили квалификацию.

Операции проходили на базе Мангистауской многопрофильной областной детской больницы. Доктора приехали на мастер-класс из Караганды, Туркестана и Мангистауской области. Казахстанские хирурги впервые освоили методики эндовидеохирургии пороков развития у детей.

Фото: Корпоративного фонда "Жұлдызай"

Один из пациентов, Максим, прибыл на лечение в Актау из Семея. Мама мальчика рассказывает:

"Мы заболели зимой, сдали много анализов, долго лежали в больнице. У сына была жидкость в легком, и мы не понимали, откуда она. Делали КТ, МРТ, затем нам поставили диагноз "бронхиногенная киста", и мы стали готовиться к госпитализации. Два раза не могли попасть на операцию. Затем наш хирург в Семее позвонил мне и сообщил, что есть возможность получить оперативное лечение у ведущего профессора Соколова Юрия Юрьевича. Мы были готовы преодолеть это расстояние ради выздоровления и приехали на операцию. Операция прошла хорошо. Нам посчастливилось попасть к самому профессору, за что я очень благодарна. Спасибо фонду "Жұлдызай" за то, что спасли моего ребенка и предоставили такую возможность. Благодарю фонд, который действительно помогает детям и не оставляет казахстанцев без надежды".

Напомним, только в 2023 году по программе Mumkindik было проведено 86 технологичных операций, 204 ребенка получили консультации у первоклассных зарубежных специалистов. Проект поддерживается строительным холдингом BI Group и его сотрудниками, покрывающими гонорар и все расходы привлеченных профессоров.